La segunda rueda del Clausura arranca con el Tigre como líder



05/10/2018 - 08:39:01

El País.- Este viernes con el partido entre los equipos de Nacional Potosí y Guabirá comienza la segunda rueda del Campeonato Clausura en el que The Strongest es líder con 28 puntos y prestos para mantenerse en esa posición, no menos cierto es que Royal Pari es segundo con 26 y Wilstermann con 24.



En la primera rueda del campeonato se dieron sorpresas entre ellas que el elenco cruceño de Royal Pari se mantuvo por varias fechas como primero de la tabla de posiciones, en tanto que Universitario por el momento es candidato a perder la categoría, pues es último en el tablero del punto promedio, pero muy cerca están Real Potosí y Aurora.



Tras cumplirse la décima tercera fecha la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera, el Tigre es primero con 28, seguido por el elenco cruceño con 26, los rojos con 24, la cuarta posición es para San José con 22, la misma puntuación tiene Bolívar con 22, continúa Oriente Petrolero con 20, Blooming y Sport Boys con 19, Nacional Potosí con 18.



Más abajo están Guabirá con 16, Destroyers con 15, Aurora y Real Potosí con 10, la última posición es para Universitario con 9. Esos puntos obligan a cada equipo a sumar de tres en tres, además cada elenco tiene un objetivo que cumplir y ya no está permitido perder puntos en su casa y fuera de ella.



La décima cuarta fecha arranca la noche del viernes en la Villa Imperial donde el elenco de Nacional Potosí jugará contra Guabirá desde las 19:30 en el estadio Víctor Agustín Ugarte, donde fue convocada la hinchada, pues se trata de otro encuentro de importancia para el plantel potosino.



Para el día sábado se había pactado un cotejo, pero este fue trasladado para el día domingo en la ciudad de Santa Cruz habrá doble fecha, el estadio Ramón Aguilera Costas volverá a ser escenario de dos cotejos, a las 17:15 jugarán los elencos de Sport Boys con Destroyers, en tanto que desde las 19:30 se enfrentarán Blooming y Wilstermann.



El domingo se jugarán otros cuatro partidos, desde las 15:00 en la ciudad de Cochabamba el plantel de Aurora jugará contra Oriente Petrolero, este plantel oficialmente estrenará entrenador el exjugador de los refineros debutará al mando del elenco, Ronald Arana subrayó que aprovechará la “oportunidad de oro” que le dan.



La fecha continúa en la ciudad de Sucre, donde Universitario rivalizará contra Real Potosí desde las 15:00, el estadio Patria será el escenario para el compromiso. En tanto que en la ciudad de La Paz en el estadio Hernando Siles el equipo de Bolívar jugará contra Royal Pary desde las 16:00. Finalmente en Oruro habrá choque de dos viejos conocidos, el elenco de San José rivalizará contra The Strongest desde las 17:15. Restan 13 jornadas por disputarse.