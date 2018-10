Wilster renueva a Zenteno y cuenta con Lucas Gaúcho



05/10/2018 - 08:37:49

Opinión.- El vicepresidente Ejecutivo de Wilstermann, Renán Quiroga, informó ayer que el club concretó la renovación de contrato con el defensor cochabambino Edward Zenteno, quien estará ligado a la institución roja por un año más.



El capitán del equipo debe cumplir su sanción por parte de la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), a causa de un resultado adverso por la sustancia prohibida ingenamina en un partido de Copa Libertadores, hasta el 14 de febrero de 2019, fecha en que se cumple el año calendario de suspensión, en torneos Conmebol.



Acerca de la multa de 20 mil dólares, lo cual “puso en riesgo” el actual vínculo contractual, Quiroga señaló: “Hemos llegado a un acuerdo que deja satisfechas a ambas partes. El pago por su suspensión va a correr por cuenta de Edward (Zenteno). Pero, no hay prisa. Veremos cómo concretar ese pago. Lo importante es que hay capitán para rato en Wilstermann”.



El directivo acotó que los términos salariales con el jugador “serán los mismos que los de este año”.



De esta manera, la dirigencia “pone fin al tema de Zenteno”.



“Es un jugador muy importante para la dirigencia, el cuerpo técnico, los jugadores y la hinchada. Nos genera mucha alegría y satisfacción que Edward continúe en el club”.



El valluno sigue entrenando junto al resto del plantel para mantener su estado de forma y llegar de la mejor manera a la conclusión de su sanción para encarar “los desafíos deportivos de 2019”.



GAÚCHO VUELVE Por otro lado, Quiroga señaló que el delantero brasileño Lucas Gaúcho estará disponible para afrontar el duelo del domingo (19:30) contra Blooming en Santa Cruz, cerrando la fecha 14 del torneo Clausura.



“Lucas recibió una sola fecha de suspensión por su expulsión ante Sport Boys el domingo 23 del mes pasado y ya cumplió dicha sanción al no jugar el anterior fin de semana contra Nacional en Potosí. Álvaro (Peña) puede tenerlo en cuenta para el equipo”.



El Hércules valluno buscará su octava victoria en el certamen para seguir acechando al líder The Strongest, que jugará ante San José en Oruro.