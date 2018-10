Gobernación construirá otra alternativa de acceso



05/10/2018 - 08:22:34

El Día.- El conflicto por la construcción de puentes que conecten al municipio de Porongo con Santa Cruz, aún no llega a una solución total. Sin embargo, desde la Gobernación departamental informaron que dentro de su competencia construirán el “Puente Metropolitano”, una alternativa de acceso que ayude a mejorar la conexión entre ambos municipios.



Un solo puente conecta a los dos municipios. Actualmente el puente “Mario Foianini” es la única vía de acceso que conecta al municipio de Porongo con Santa Cruz. Esta conexión, inicialmente fue construida para que circulen 3.000 vehículos diarios, pero ahora supera esa capacidad. Ante este problema, la Gobernación tiene previsto la construcción del “Puente Metropolitano”, obra estructural que pretende solucionar la transitabilidad entre ambos municipios.



Trabajan en el diseño. Hugo Sosa, secretario de Obras Públicas de la Gobernación, informó que, se está trabajando en un diseño para la construcción del 2do puente, que estará al lado del actual. “En este momento ya se tienen avanzados los estudios básicos de suelo, topografía, hidrología e hidráulica, para la construcción de otro puente, que permita una conexión más efectiva entre ambos municipios”, expresó Sosa.



Recalcó que, una vez se concluya el diseño final se hará el proceso de licitación para iniciar aproximadamente en marzo del 2019 la construcción, misma que durará alrededor de dos años. “Nosotros, diferente a lo que diga el municipio, dentro de nuestra competencia vamos a construir, nuestra ampliación de vías y este segundo puente”, añadió.



Se invertirá 10 millones. Róger Montenegro, representante del Consorcio Concrevial - BCI, que se adjudicó el diseño del segundo puente, dijo que para este trabajo se llegará a invertir un aproximado de 10 millones de dólares. “Se tiene todo presupuestado, todo depende del tipo de material que se utilice para la construcción del puente, que puede ser de hormigón pretensado y postensado. También puede incluir material metálico. Se analizará los pro y los contra y será finalmente la Gobernación quien decida”, agregó Montenegro.



Porongueños no llegan a un acuerdo con el municipio



Ayer, los concejales del municipio de Porongo fueron convocados a una reunión, en el Concejo Municipal de Santa Cruz, para tratar el tema de la construcción de puentes sobre el río Piraí. La edil porongueña, Margot Justiniano, expresó su molestia, puesto que en la reunión, las autoridades mantuvieron la posición de que no se podía realizar la construcción de los puentes. Los representantes de Porongo decidieron abandonar la sesión. "Esta reunión fue un fraude, teníamos la esperanza de que nos aprobaran la firma del convenio", dijo Justiniano.