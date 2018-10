El dirigente cocalero Franclin Gutiérrez no logra un fallo favorable y permanecerá en la cárcel

05/10/2018 - 08:21:14

La Razón.- El dirigente cocalero Franclin Gutiérrez deberá permanecer en la cárcel luego que se le volviera a negar el pedido de libertad. El Juzgado 8vo de Instrucción en lo Penal decidió rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva.



El presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) permanece en la cárcel desde el 28 de agosto por haber sido vinculado con la muerte de un oficial de la Policía en medio de enfrentamientos por la erradicación de cultivos ilegales de coca en La Asunta, en el norte de La Paz.



Paola Barriga, abogada del acusado, explicó que el juez Octavo de Instrucción Cautelar, Orlando Rojas, tomó la decisión porque supuestamente no fueron desvirtuados los riesgos procesales ya que no se habría demostrado un contrato de trabajo de su cliente y una acreditación de un garante.



En la audiencia, afirmó que el 24 de septiembre, día de los conflictos, Gutiérrez estuvo por la mañana en la localidad de San Antonio, en La Asunta, pero negó que haya entregado el armamento a los comunarios para atacar a los efectivos del orden, hipótesis que la Fiscalía aún ratifica. En la próxima audiencia de cesación de detención, anunció, se demostrará con un video las actividades que el dirigente realizó ese día.



Gutiérrez es vinculado con hechos de violencia que derivaron en la muerte por impacto de bala del oficial de la Policía, Daynor Sandoval, en medio de las tareas de reducción de coca ilegal y excedentaria en La Asunta, los Yungas. Ya van tres ocasiones en las que se le niega la posibilidad de defenderse en libertad.



Con la determinación judicial, el dirigente continuará con detención preventiva en la cárcel de San Pedro, imputado por los delitos de asesinato, tentativa de asesinato, atentados contra los servicios públicos, atentados contra los servicios de transporte, porte y portación ilícita de armas, además de instigación pública a delinquir.



En esa misma zona y pocos días después perdieron la vida dos comunarios por impactos de bala. Se abrió una investigación y el comandante de la Policía, general Faustino Mendoza, reveló que los uniformados "neutralizaron" a francotiradores que hostigaban a las brigadas de erradicación.