Ángela, de 53 años, hace historia y da su examen de grado en aymara



05/10/2018 - 08:19:23

Página Siete.- “Propuse hacer mi defensa de examen de grado en aymara porque es mi lengua materna. A pesar de que soy bilingüe, ya que también hablo el castellano, me desenvuelvo mejor en mi idioma nativo”, dice orgullosa Ángela Layme, de 53 años. Y así se convierte en la primera universitaria de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en defender su examen de grado en aymara.



Layme trabaja hace más de 30 años como radialista. La mitad del tiempo de su trayectoria se desenvolvió de forma empírica. Luego se propuso estudiar la carrera de Comunicación Social. Y este año emprendió un nuevo desafío y decidió defender su examen de grado en aymara para obtener su título a nivel licenciatura.



“‘Me pones en aprietos, buscaré a docentes para el tribunal que sepan aymara’, me dijo el director a tiempo de aceptar mi propuesta sin ningún problema y me sentí feliz”, cuenta.



El miércoles, Layme se presentó con su manta y su sombrero negro ante el tribunal de docentes para dar su examen. De acuerdo al reglamento, antes de la prueba se sometió a un sorteo para obtener un eje temático de su exposición: “Noticia Popular”.



“Estuve nerviosa, principalmente al inicio de la exposición, dudaba aprobar la defensa, porque vi a algunas compañeras que lloraban después de sus defensas. Pero el saber que iba a exponer en aymara, me ponía segura, creía que me iría bien, ya que me preparé bastante”, dice Ángela.



Su exposición teórica sorprendió al tribunal, compuesto por dos docentes de Comunicación Social; Ademar Poma y Jaime Mita. “Cuando me enteré que mi nota de aprobación era 92, no lo podía creer, sentí felicidad. Vencí uno de mis objetivos”, relata.



Apenas se enteró de su calificación, Layme abrazó y agradeció por su apoyo a uno de sus dos hijos que asistió a su defensa. “Tiene 13 años de edad y me impulsó a estudiar y prepararme. Al igual que yo se sentía nervioso durante la exposición”, dice la mujer, quien invitó al jurado un apthapi con choclo, papa, oca, charque, además de coca.



Ángela, para vencer la modalidad de titulación, hoy realizará la prueba práctica. “Haré una revista informativa aplicando el medio de comunicación radial”, dice.



La universitaria es de origen aymara. Nació en el municipio Jesús de Machaca, de la provincia Ingavi del departamento de La Paz. Cuenta que creció en el área rural junto a sus ocho hermanos. Su madre falleció en un parto cuando ella tenía siete años de edad.



A sus 19 años, Layme decidió migrar al área urbana, para encontrar mejores condiciones de vida, ya que su anhelo “siempre fue superarse académicamente”. “Supe de una convocatoria que lanzó Radio San Gabriel para locución en aymara. Entonces me atreví a postular y gané. Me dijeron que tenía aptitudes para hacerlo, es así que me contrataron y trabajé en ese medio 14 años”, relata.



Fue invitada luego a formar parte de Radio Metropolitana, que se convirtió en su segunda casa por 20 años. “Fueron lindas experiencias de mucho aprendizaje y labor hacia la sociedad”, recuerda.



Sin embargo, las críticas y la discriminación hacia su origen nativo la impulsaron a ingresar a la carrera de Comunicación en 1999. Egresó en 2008. “Luego de 10 años ahora retomo la carrera para titularme”, dice Layme, quien fue tía de los hermanos Peñasco, también radialistas y asesinados en 2012.



En los últimos años Ángela trabajó como traductora en la Asamblea Legislativa y en entidades públicas. Siempre se planteó desafíos y ahora estudia otra carrera universitaria.



Es histórico y un aporte a la ciencia



“Es histórico para la carrera de Comunicación Social y para la universidad recibir un examen de grado en un idioma oficial que tiene Bolivia y reconocido por la Constitución”, destacó el director de la carrera de Comunicación Social de la UMSA, Edgar Pomar.



“Es un aporte a la ciencia, a la descolonización y a la comunicación”, agregó.