Fallo de la CIJ no fue ninguna derrota

05/10/2018 - 08:08:49

El País.- El ministro de Minería, César Navarro, aseguró este jueves que el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), sobre la demanda marítima, no fue una derrota para el país porque además esa resolución inesperada estaba entre las posibilidades.



“Para nosotros no es ninguna derrota, estaba entre las previsiones, (pero) lo que no puede ocultar Chile (…) es que ha quedado prácticamente aislado porque el hecho de conversar implica que hay un tema pendiente y este tema pendiente ha reconocido la Corte de manera explícita”, afirmó Navarro, según el reporte de radio Fides.



El pasado 1 de octubre, la CIJ estableció que Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico, sin embargo, también aclaró que este veredicto no se debe entender como un impedimento para que las partes continúen dialogando “en un espíritu de buena vecindad para atender las cuestiones relacionadas con la mediterraneidad de Bolivia”.



La autoridad agregó que Bolivia sintió el “golpe duro” del fallo, pero se trata sólo de un “paso más de los muchos que adoptará el país” para seguir buscando una salida soberana al Pacífico y también al Atlántico.



Por su parte, el gobernador de La Paz, Félix Patzi, afirmó que el presidente Evo Morales será recordado en la historia como el que enterró totalmente la aspiración marítima de los bolivianos.



“A eso nos ha llevado por falta de seriedad, por falta de cientificidad Evo Morales, será siempre recordado como que ha enterrado la aspiración boliviana hacia el acceso soberano al mar. Ha enterrado totalmente. Eso es la historia que vamos a tener”, expresó.