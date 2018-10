UN y MNR abren la posibilidad de impugnar el reglamento



05/10/2018 - 08:02:47

Página Siete.- UN y el MNR abrieron ayer la posibilidad de impugnar el reglamento de las primarias, tal como lo hicieron los Demócratas. Este frente interpuso un recurso de revisión en busca de que se modifique la disposición que establece que los candidatos pueden ser inhabilitados solo por militantes de su frente.



El secretario Ejecutivo de UN (Unidad Nacional), Jaime Navarro, afirmó lo siguiente: “Si hay que impugnar el reglamento, lo haremos. No encontramos mayores objeciones al respecto, pero si las encontráramos respecto a las impugnaciones a candidatos, por supuesto que analizaremos presentar un recurso (de revisión) o reclamo”, afirmó.



El jefe Nacional del MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario), Luis Eduardo Siles, anunció que el partido que lidera presentará una impugnación al documento.



“Como MNR presentaremos un recurso similar, porque el reglamento, como está, atenta contra los principios constitucionales del derecho de petición y la base jurídica de la impugnación”, indicó el político.



La oposición expresó su desacuerdo con el artículo 40 del reglamento -sobre las inhabilitaciones de candidatos-, porque en su criterio con esa disposición se ven impedidos de cuestionar la candidatura de Evo Morales.



No obstante, Siles recordó que el electorado nacional efectuó una “primera impugnación” al Jefe de Estado el 21 de febrero de 2016. “Más allá de lo propiamente jurídico, la ‘impugnación’ de Morales y Linera, por ejemplo, la hicieron la mayoría de los bolivianos de antemano al votar no el 21F”, enfatizó.



El recurso planteado



Los Demócratas, a través de su vocero Vladimir Peña, informaron que ese partido presentó el recurso de revisión para modificar el reglamento, por ser contrario al artículo 208 de la Ley del Régimen Electoral, que determina que “todos” los ciudadanos pueden presentar recursos de inhabilitación contra los candidatos.



“El TSE debe modificar su reglamento. Si no lo hacen, quedará claro que es un órgano parcializado con el MÁS”, señaló el vocero.



En tanto, el vocal del TSE, Antonio Costas, explicó que cualquier solicitud de modificación del documento se analizará en Sala Plena. Ante la consulta sobre cuándo se examinará el recurso presentado por los Demócratas, la autoridad dijo que el lunes llegará a La Paz e informará al respecto.



¿Hay otra vía?



Los analistas políticos plantean que además del recurso de revisión ante el TSE, también hay la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, para lograr la modificación del reglamento, aunque reconocieron que este camino puede tomar su tiempo.



“Se puede plantear un recurso de inconstitucionalidad, cualquier parlamentario lo puede hacer, pero hay que llenar formalidades, tiene un costo en tiempos y en proceso. En lo inmediato está en manos del TSE, un recurso de revisión”, afirmó el analista Carlos Cordero.



Al respecto, el vocal Costas indicó que primero se debe “agotar la vía administrativa y recién la inconstitucional”.



Punto de vista



Carlos Börth Constitucionalista



“Hay que pedirle al TSE que modifique”



Obviamente el recurso más rápido, aunque incierto en su solución, es pedirle al Tribunal Supremo Electoral que modifique el reglamento mediante un recurso de revisión. Si no lo hace, se puede acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional, pero eso va a tardar un año, es un derecho de todos el cuestionar las postulaciones, pero tardaría mucho tiempo.



Como digo, la oposición puede ver si pueden presentar un recurso de inconstitucionalidad también, pero igual todas estas acciones pueden tardar meses y hasta eso se van a realizar las primarias.



No es imposible lograr que se modifique el reglamento, pero la vía que es la vía del recurso ante el TCP lleva mucho tiempo. Incluso es posible que ellos van a prolongar el proceso más allá de lo debido y lo que se necesita es modificar el reglamento en los 60 días siguientes, pronto, lo más antes posible y la única, inmediata, es solicitar la modificación al TSE, el recurso de revisión. Hay que pedirle que modifique su reglamento que es inconstitucional.