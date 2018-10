Gobierno ve en la iniciativa privada la clave para consolidar Ilo, el bioceánico y puerto Busch



05/10/2018 - 07:46:39

La Razón.- Bolivia apuntala su salida al mar mediante el tren bioceánico y puerto Busch, pero para consolidar ambos planes y migrar la carga a Ilo, Perú, es fundamental y decisiva la iniciativa privada que debe potenciar el comercio exterior con esas opciones, señaló este jueves el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Milton Claros.



“Nosotros, como Gobierno de Bolivia, en coordinación con el Gobierno de Perú, a través de los acuerdos binacionales que hemos logrado, hemos generado las condiciones para que la carga y los que administran la carga boliviana tomen la decisión de pasar a Perú”, indicó el ministro.



“¿De quién depende? del transporte y los empresarios que tomen la decisión de utilizar los puertos peruanos y hay que hacerlo gradualmente”, subrayó.



Tras el fallo adverso de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda marítima, el presidente Evo Morales anunció que se acelerará la concreción del proyecto de tren bioceánico que busca unir los puertos de Ilo, en Perú, y Santos, en Brasil, a través de Bolivia.



En ese marco, reveló que tiene además avanzado el plan para reactivar mediante el puerto Busch, de Santa Cruz, el uso de la Hidrovía Paraguay-Paraná, todo con el fin de no depender de los puertos de Chile, que ha puesto trabas al libre tránsito del comercio exterior boliviano.



Sobre el primer proyecto. En tanto se concrete la línea ferroviaria, el plan de la Casa Grande del Pueblo es migrar la carga boliviana que transcurre por los ancladeros chilenos de Antofagasta, Arica e Iquique hacia el actual puerto de Ilo, en el sur del Perú, que ya otorga beneficios.



La importación de más de 11.000 toneladas de material abrieron la puerta para que la Empresa Nacional de Puertos de Perú (Enapu) fije un descuento del 30% de descuento en los costos de operación del ancladero.



Pero no es el único “beneficio”. Claros ponderó el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) emplazado en Desaguadero, en la frontera, las carreteras en condiciones de circulación permanentes y la capacidad de 4 millones de toneladas de Ilo.



“Entonces son decisiones que hay que acordarlas con los exportadores y en la medida que vaya creciendo (la carga) y las necesidades se vayan generando, vamos a seguir creciendo, pero es un trabajo de manera coordinada”, insistió Claros.



Lo propio pasa con el potenciamiento de puerto Busch. El pequeño ancladero construido para mover 1 millón de toneladas de graneles y minerales que fue construido por el Gobierno con una inversión de Bs 20 millones está en pleno funcionamiento, pero los empresarios y las autoridades regionales quieren más y ya hablan de un puerto “multipropósito” que hasta terreno tiene.



“Se ve a puerto Busch como una alternativa, pero hay que tomar una decisión. No podemos aventurarnos a construir una mega infraestructura si no tenemos una necesidad ya definida, por eso es importante ver el estudio de mercado”, dijo Claros.



El Gobierno calcula que la inversión para un megapuerto esté entre $us 600 millones a $us 800 millones que ha comprometido porque tiene listo el proyecto.



“Es algo que tenemos que saber, cuánto de carga vamos a sacar y qué vamos a sacar porque la infraestructura tiene que sea adecuada al tipo de carga que tenemos que sacar”, insistió Claros.