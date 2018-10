Mesa dice que diálogo con Chile requiere de nuevas personas



05/10/2018 - 07:17:54

Opinión.- El expresidente y vocero de la demanda marítima Carlos Mesa pidió ayer aceptar el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que estableció que Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al océano Pacífico, y sugirió encarar una nueva etapa de la relación bilateral con "nuevas personas".



Al referirse a lo que viene ahora, después del fallo adverso para Bolivia, dijo, según ANF, que hay que "encarar los problemas pendientes, que no sólo están vinculados a la cuestión del mar; ambos países tienen que construir y formular un futuro distinto del que hemos tenido en un pasado inmediato y en el pasado largo; esto implica un cambio, esto implica la necesidad de un nuevo escenario y de nuevas personas para llevar adelante esas iniciativas que puedan tener éxito en nuestra relación bilateral".



LA CORTE El expresidente boliviano (2003-2005) advirtió de que la Corte de La Haya temió agitar el "avispero" internacional si daba la razón a Bolivia en su demanda marítima contra Chile, por lo que optó por mantener el "statu quo".



En un vídeo difundido en Twitter, Mesa, un reconocido historiador y periodista, apuntó a que el tribunal con sede en La Haya (Países Bajos) prefirió no "mover el avispero del sistema internacional, que vive un momento de fragilidad muy significativo".



Una sentencia a favor de Bolivia, agregó, hubiera dado a "pequeñas naciones, países emergentes, la posibilidad de exigir el cumplimiento jurídico de compromisos formales a naciones poderosas".



El fallo favorable al país hubiera conllevado "mayor problema" en esta "fragilidad internacional muy compleja", sentenció, según EFE.



La decisión supone "un revés profundo, doloroso", para Bolivia, pero en su opinión el "error de apreciación" de la delegación boliviana sobre la oportunidad de la demanda "no quita que el riesgo que asumió mereciera la pena" aunque el resultado fuera negativo.



Sobreexpectativa



“Hemos generado una sobreexpectativa", con una visión "excesivamente optimista", por lo que Bolivia "sintió durísimamente un golpe que no esperaba".



Equipo



“Yo estoy convencido de que la argumentación jurídica, que la consistencia presentó, sobre todo, en función de los actos bilaterales y los actos unilaterales, es consistente, y que el problema no ha estado en un equipo jurídico que no entendiera realmente si teníamos un corpus adecuado o no lo teníamos”. “Baste mencionar que en 1950 y que 1975, no cabe la menor duda, se generaron compromisos que pueden entenderse como acuerdo”.



La CIJ



“El fondo (del fallo adverso) tiene que ver con que el momento, la oportunidad en la que la Corte Internacional de Justicia decide y da una respuesta a nuestra causa no es la adecuada. No lo es, porque lo que Bolivia estaba planteando no era un caso tradicional de límites (...). “(Se buscaba) un fallo de una trascendencia histórica, un fallo que no afectaba solo a Chile y Bolivia porque tenía un carácter conceptual, marcaba la tranformación de cómo se lee el derecho internacional en el concepto de actos bilaterales y multilaterales encarados por los estados, por lo tanto iba a tener una aplicación de jurisprudencia universal. La Corte optó en fallar en derecho y no en justicia, para garantizar la seguridad jurídica internacional”.