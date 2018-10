Montaño: Chile tendrá que dialogar hoy, mañana y siempre con las autoridades que nuestro pueblo elija



04/10/2018 - 19:45:05

La Paz, (ABI).- La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, afirmó el jueves que Chile tendrán que dialogar hoy, mañana y siempre con las autoridades que el pueblo boliviano elija de manera soberana.



"Las autoridades de Chile tendrán que dialogar hoy mañana y siempre con las autoridades que el pueblo elija soberanamente", dijo, citada en un boletín de prensa.



Tras una reunión desarrollada entre el presidente chileno Sebastián Piñera con los exmandatarios de ese país, Ricardo Lagos y Eduardo Frei, este último sugirió que La Moneda debería entablar el diálogo post La Haya con Bolivia cuando haya un nuevo gobierno en La Paz.



Montaño recordó que el presidente Evo Morales, como ningún otro gobernante en la historia del país, obtuvo el apoyo de más del 60% de la población en elecciones democráticas.



"Evo Morales tiene la mayor legitimidad en el país, me parece un desatino muy grande el que ha cometido el expresidente Frei con sus declaraciones", afirmó.



Afirmó que en Bolivia se acabaron esos tiempos en que la embajada de Estados Unidos era la que impulsaba las candidaturas a la presidencia del país.



"El pueblo boliviano decide quién es su gobernante, no los intereses de empresas transnacionales asentadas en puertos chilenos, no la élite chilena", remarcó.