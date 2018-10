Avengers del Congreso peruano presentan proyecto de ley para liberar a Alberto Fujimori



04/10/2018 - 19:16:57

El Comercio.- El congresista suspendido Kenji Fujimori difundió, a través de redes sociales, un proyecto de ley que presentaron sus colegas no agrupados que busca favorecer a su padre, el ex presidente Alberto Fujimori, al plantear liberación anticipada para mayores de 80 años.



"Estoy enormemente emocionado y profundamente agradecido con ustedes, amigos. Seguiremos luchando juntos. Me queda claro que los amigos son la familia que uno escoge. ¡Los quiero mucho!", escribió Kenji Fujimori.



El hijo menor de Alberto Fujimori publicó, junto a este mensaje, parte del proyecto de ley que fue presentado hoy, 4 de octubre, por sus colegas Clayton Galván, Luis Yika, Marvin Palma, Marita Herrera y Lucio Ávila.



"Amigo Kenji Fujimori, algunos "avengers" presentamos este proyecto de ley sobre libertad anticipada a mayores de 80 años. Lo habrías presentado como hijo si estuvieras en el Congreso. Ahora el debate está en manos de la fuerza #1", señaló Marvin Palma, uno de los congresistas que renunció en bloque a Fuerza Popular.



La iniciativa de ley N°3499/2018-CR busca modificar el artículo 491 del Código Penal que establece criterios relativos al cumplimiento de la pena. Esta fue presentada al día siguiente que la Corte Suprema determinara que se debe anular el indulto humanitario a favor del ex jefe de Estado Alberto Fujimori.



Específicamente, plantean que se podrán considerar como criterios de cumplimiento de fines de la pena que el condenado haya purgado al menos las tres cuartas partes de la sentencia firme y que tenga una edad mayor a los 80 años, sin exonerarlo del pago de reparación civil.



Esta no es la primera iniciativa que se presenta en este sentido para favorecer al expresidente Alberto Fujimori. En mayo del 2017, la Comisión de Justicia del Congreso decidió archivar una iniciativa presentada por el parlamentario Roberto Vieira que planteaba arresto domiciliario para personas mayores de edad con enfermedades graves.



En aquella oportunidad, los congresistas de Fuerza Popular promovieron el archivamiento de este proyecto por considerar que Vieira había presentado una iniciativa "con nombre propio", en alusión a Alberto Fujimori.