Paros en puerto de Arica generaron pérdida de $us 300.000 para Bolivia

04/10/2018 - 19:13:07

La Paz, (ABI).- Un estudio realizado por el Centro Boliviano de Economía, dependiente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), reveló que entre 2013 y mediados de 2017 se registraron 62 días de paro en el puerto chileno de Arica, que derivó en una pérdida de al menos 300.000 dólares para el comercio exterior boliviano.



La información la brindó el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, quien dijo que esas pérdidas las sufrieron los importadores, exportadores y transportistas bolivianos.



"Según un análisis que hizo el Centro Boliviano de Economía, que depende de Cainco, solamente entre el año 2013 y junio de 2017 hemos tenido 62 días de paro en el puerto de Arica y hemos perdido más de 300.000 millones de dólares", informó a la Red Patria Nueva.



Destacó el trabajo que hizo el equipo jurídico en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, encabezado por el presidente Evo Morales, ya que no existía otro camino frente a las constantes dilaciones del gobierno de Chile para tratar la demanda marítima boliviana.



No obstante, dijo que después de recibir una negativa en La Haya es momento de "volcar la página", por lo que relievó la decisión del primer mandatario de agilizar los proyectos del tren bioceánico y fortalecer puerto Bush para encontrar alternativas de accesos a ultramar.