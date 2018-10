Alcalde de Porongo advierte con masificar huelga en Santa Cruz para exigir construcción de puentes



04/10/2018 - 17:56:27

Santa Cruz, (ABI).- El alcalde de Porongo, Julio César Carrillo, advirtió el jueves que los pobladores de esa localidad masificarán la huelga de hambre que realizan en la plaza "24 de Septiembre" de la ciudad de Santa Cruz si el alcalde, Percy Fernández, no firma un convenio para la construcción de puentes sobre el río Piraí, que unan ambos municipios.



"No hemos venido a hacer teatro, estamos coordinando que se sumen más personas a la medida y si tengo que llenar la plaza "24 de Septiembre" de toldos, va a ser en grande y esto es en serio y si tenemos que hacer la retreta juntos con el alcalde Percy (Fernández) lo vamos a hacer juntos hasta que nos escuche", dijo a los periodistas.



Porongo rechazó tres propuestas hechas por el municipio de Santa Cruz de construir puentes hacia el sur, porque consideran que no son proyectos consolidados y serían ejecutados a mediano y largo plazo.



Las autoridades del municipio, ubicado a 17 kilómetros al oeste de Santa Cruz, cuentan con al menos dos proyectos consolidados, uno de ellos el puente Bicentenario, que debe pasar por el cordón ecológico del río Piraí al oeste de la ciudad.



"Nuestro proyecto del puente Bicentenario cuenta con un estudio medioambiental que establece que el daño será mínimo y nos respalda la ley, sólo falta la voluntad del alcalde de Santa Cruz para que comience a ejecutarse", agregó.



A la amenaza de masificar el piquete de huelguistas que ya cuenta con más de un centenar de personas se suma la de iniciar un bloqueo de caminos, desde las primeras horas de este viernes.



El puente Foianini es el único que une las dos jurisdicciones y que en los últimos cinco años ha registrado un alto tráfico vehicular.