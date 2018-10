Miss Colombia recibe fuertes críticas por ataque a Miss transgénero



04/10/2018 - 17:12:29

Quien.- El interés en torno a la próxima edición de Miss Universo ha aumentado considerablemente a raíz de las polémicas declaraciones realizadas por Valeria Morales, la representante de Colombia, acerca de la participación en el certamen de Ángela Ponce, que el pasado verano hizo historia al convertirse en la primera mujer transexual en ser coronada Miss España y que participará por tanto en el concurso gracias a un cambio en la normativa.



Las dos concursantes se conocerán en persona en los eventos que precederán a la gala del próximo 17 de diciembre en Tailandia y el momento en que se encuentren por fin cara a cara es uno de los más esperados en vista de que la flamante Miss Colombia ha dejado claro que, en su opinión, solo debería permitirse participar en la competición a "las mujeres que han nacido mujeres".





Hasta entonces solo queda esperar y mantenerse atentos a sus respectivas redes sociales en busca de posibles.



Y lo cierto es que no han tardado demasiado en pronunciarse al respecto, aunque lo han hecho de forma indirecta y recurriendo a las palabras de terceras personas.



Valeria, que es sin duda quien se encuentra en una posición más delicada por la indignación que han suscitado sus palabras, ha incorporado a la sección de stories de su Instagram el mensaje que le dedicó en esa misma plataforma su predecesora como Srta. del Valle, Francesca Calero Mendoza, haciendo un llamamiento en favor de la concordia y el respeto a la diversidad de opiniones.



"Los invito a reflexionar. Entendamos que no todos somos iguales ni pensamos de la misma manera. Cada quien debería respetar las opiniones de los demás. La prensa es amarillista y tergiversa la información a su gusto y conveniencia. Los invito a apoyar a nuestra Reina Valeria Morales, quien sin duda hará una representación increíble en Miss Universo", dice el mensaje escrito por la anterior Miss de su región, que sin embargo parece haber olvidado que las declaraciones de Valeria eran en respuesta a una pregunta directa sobre la participación de Miss España. Es más fueron grabadas en vídeo y difundidas como tal, sin dar demasiado margen a que fueran sacadas de contexto.





Ángela Ponce, por su parte, ha defendido en numerosas entrevistas su derecho a entrar a formar parte de Miss Universo como mujer que es, al margen de que sea transexual, algo que ella define como una característica más en el abanico de la diversidad que no haría más que sumar al concurso. Hasta ahora la única respuesta que habría dado a Miss Colombia sería a través de Instagram en forma de una cita de Lao Tse: "Cuando te des cuenta de que lo que haces a otro te lo haces a ti mismo, habrás entendido la gran verdad".