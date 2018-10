El provocativo look de Khloé Kardashian que casi deja a la vista sus atributos

04/10/2018 - 17:09:01

Quien.- Luego de convertirse en mamá por primera ocasión, Khloé Kardashian se fijó el objetivo de recuperar su figura lo más rápido que le fuera posible. Así lo externó la estrella de televisión con todos sus seguidores en redes sociales, quienes han sido testigos de los progresos que la empresaria ha conseguido a lo largo de estos cinco meses gracias a su arduo trabajo.



Orgullosa con los resultados, Khloé suele presumir su nueva silueta utilizando sensuales looks que resaltan su atractivo físico. Sin embargo, su última elección estuvo a punto de jugarle una mala pasada. Este miércoles, la socialité fue captada a las afueras de un estudio en Los Ángeles luciendo el espectacular bronceado que obtuvo durante las vacaciones familiares que disfrutó junto a Tristan Thompson, Kris Jenner y su pequeña hija True.





Para su encuentro, la empresaria optó por un look casual compuesto de unos jeans azules, unos stilettos en tono palo de rosa y una blusa de tirantes del mismo color. El detalle que se robó la mirada de los presentes, fue que Khloé decidió utilizar esta última prenda sin bra, por lo que dejó entrever sus nipples. De hecho, mientras la socialité caminaba apresurada para llegar a su cita, estuvo a punto de sufrir un accidente con su blusa, aunque al percatarse de la situación se apresuró a acomodar todo en su lugar.



Khloé ha vivido un par de semanas llenas de tensión luego de que los rumores de una supuesta infidelidad del padre de su hija volvieran a tocar a su puerta. A finales de septiembre, el basquetbolista de captado en compañía de dos chicas a la salida de un club nocturno, escena que recordó el bochornoso escándalo en el que Tristan estuvo envuelto y que por poco termina con su relación.