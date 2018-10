Así reaccionó Gisele Bündchen al saber que Tom Brady sería papá con otra mujer

04/10/2018 - 17:05:22

Quien.- Debido a que en la actualidad forman una de las parejas más estables del mundo del deporte, resulta fácil olvidar que los inicios de la relación sentimental de Gisele Bündchen y Tom Brady no fueron precisamente los que se esperarían en un aparente cuento de hadas como el suyo.



Como se encarga de recordar la propia modelo en su nuevo libro, "Lessons: My Path to a Meaningful Life", a los dos meses de comenzar su noviazgo el famoso quarterback le anunció que su antigua novia, Bridget Moynahan, con quien él había roto tan solo unas semanas antes, estaba embarazada.



"Al día siguiente la noticia estaba por todas partes, y yo sentí que mi mundo se había puesto patas arriba", recuerda acerca de aquel momento que modificaría su futuro para siempre.





En realidad su vida sí que cambió, pero no precisamente como ella esperaba. La brasileña ha asegurado en un sinfín de ocasiones que la llegada al mundo de Jack, el primogénito de su marido, le ayudó a "abrir su corazón" de maneras que jamás hubiera imaginado y siempre se ha mostrado agradecida con la madre del pequeño por sus esfuerzos para mantener un trato civilizado. Esta última, por su parte, se ha negado a hablar en un contexto negativo de su expareja, alegando que se trata del padre de su hijo y que su único deseo es que el niño esté rodeado de personas que le quieren, como es el caso de Gisele.



"¡Felicidades por el lanzamiento de tu libro! Estoy muy emocionado y feliz ante la perspectiva de que otros vayan a leer una historia tan inspiradora. Has superado un sinfín de adversidades y afrontas cada desafío con valor. Gracias por ser un ejemplo increíble de lo que es posible conseguir en este mundo. Tu humildad, tu empatía y amor por la vida es más evidente que nunca. Soy muy afortunado de tenerte como mi esposa, y nuestros hijos tienen suerte de contar contigo como madre y protectora".





Ver esta publicación en Instagram What a ride this past 9 years have been. I love learning and growing with you. Happy anniversary love of my lifey! Te amo muito! ❤😘 Que aventura tem sido esses últimos 9 anos. Amo aprender e crescer contigo. Feliz aniversário amor da minha vida! Una publicación compartida de Gisele Bündchen (@gisele) el 26 Feb, 2018 a las 5:47 PST