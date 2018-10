El polémico motivo por el que Tom Cruise no quiere ver a su hija desde hace años

04/10/2018 - 17:02:52

Quien.- A sus ocho años, Suri cada vez se parece más a su papá

Suri Cruise no ve a su papá desde hace cinco años. (Grosby Group)

Renata González



Hace ya cinco años que Tom Cruise no ve a su única hija biológica, Suri Cruise, que procreó con su entonces esposa Katie Holmes. El motivo no obedece a que Katie haya levantado una restricción para que conviva con la niña, o porque la pequeña no quiera verlo. Aquí el del problema es él.



La revista US Weekly acaba de publicar una entrevista con una persona allegada al actor, que sostiene que Tom no la quiere ver pues su hija no pertenece a la Cienciología, religión que desde hace más de dos décadas practica el protagonista de la franquicia Misión Imposible.



De hecho, según el acuerdo que tiene con Katie , tiene derecho de ver a la niña 10 días al mes, pero Tom prefiere no hacerlo por diferencias de fe.



“Cada persona puede ver a su hijo si así lo desea. Él ha elegido no hacerlo porque ella no es ciencióloga” .



Y ese distanciamiento entre padre e hija se nota, incluso ante los medios, que no los han captado juntos desde 2013.



Katie nunca ha hablado al respecto de la relación Suri-Tom . Tony Ortega, ex editor de la revista The Village y un acérrimo crítico de la Cienciología, cree que Katie Holmes fue obligada a firmar un acuerdo en el que se comprometía a no decir cosas negativas en contra de la iglesia a la que pertenece su ex.



A cambio de su “silencio”, se le concedió la custodia total de Suri. Además, según Ortega, el papá de Katie (quien es un renombrado abogado), le recomendó no seguir con su amistad con gente como Leah Remini (protagonista de la sitcom The King of Queens), pues es ex ciencioóloga y quieren evitar que se hable mal de la iglesia a como dé lugar.