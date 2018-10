Su partido le suspende por decir que nunca se ha excitado más que con su mujer vestida de colegiala



04/10/2018 - 16:41:40

Actualidad.- "Cuando tenía 15 años y mi mujer 13 ó 14, ella iba con el uniforme de faldita gris de las Anas y nunca me ha excitado más que en aquella época, fíjese si me gustan los uniformes de las monjas", fueron las controvertidas palabras del edil, recogidas por el medio local El Heraldo, con las que intentaba argumentar a favor de la libertad educativa y de los colegios concertados, en su mayoría religiosos en España.



El concejal ha presentado su dimisión en una carta en la que admite que sus manifestaciones fueron "desafortunadas"



El concejal del partido Ciudadanos en Alcañiz (Teruel), Joaquín Galindo desataba la polémica hasta el punto de haber provocado que su partido le abra un expediente disciplinario que va acompañado de la suspensión de militancia por estas declaraciones, informa el mismo medio.





Ante las críticas de algunas concejalas presentes, Galindo continuó con sus explicaciones, que levantaron aún más indignación: "Si yo tocaba el culo a mi mujer, lo hacía porque ella me dejaba y a ella le gustaba que le tocara el culo".



Después de varias recriminaciones de sus compañeras de pleno, el edil dijo encontrarse desconcertado e, incluso, se abstuvo en la votación. Pero sí tuvo palabras para su partido: "Si alguien en las altas esferas de Ciudadanos se entera me puede pegar una patada en el culo".