Presentan el primer tren supersónico español, que viajará a más de 1.000 kilómetros por hora



04/10/2018 - 16:40:33

Actualidad.- El primer prototipo del tren supersónico Hyperloop se ha presentado en el Puerto de Santa María, Cádiz, España. Este revolucionario medio de transporte viajará por encima de la velocidad del sonido, a más de 1.000 kilómetros por hora, y podrá transportar entre 30 y 40 viajeros a través de un tubo al vacío, como un avión sin alas.



Además de su espectacular velocidad, la otra gran ventaja con respecto al resto de los medios de transporte radica en que será sostenible ecológicamente, puesto que se alimentará de energía solar, eólica y otros sistemas instalados en su estructura.





Su primera cápsula de viajeros fabricada se llama "Quintero One" y podría estar circulando en tan solo cinco años en los Emiratos Árabes o China, que son sus primeros clientes. Consta de 32 metros de largo, cinco toneladas de peso y es obra de la empresa de origen gaditano Carbures. Precisamente la misma empresa se encargará de la fabricación del tubo al vacío por el que viajará el Hyperloop.



Ese tubo no contendrá rieles, sino que los "trenes" viajarán propulsados por imanes, levitando.

Tres años para transportar viajeros y cinco para ser comercial



De momento, el "Quintero One" será trasladado a Toulouse (Francia), donde se ensamblarán las piezas de su interior y continuará el proceso creativo.



El director de Hyperloop, Dirk Ahlborn, ha afirmado que dentro de tres años el primer prototipo estará listo para trasportar a bordo viajeros y solo dos años después, será una realidad comercial.



Nos han invitado a la presentación de la primera cápsula de Hyperloop a escala real. Se fabricó en Cádiz con un 85% de fibra de carbono y es diferente al concepto inicial de Elon Musk, que levitaba con aire. Esta se basa en levitación magnética pasiva.



"Hace cinco años oímos muchas veces que era imposible" señalaba Ahlborn en declaraciones recogidas por 20 minutos, quien opina que ahora mismo la cuestión más complicada a la que se enfrentan es la regulación de este tipo de transporte, por lo que ya están trabajando "con los gobiernos".



Asimismo, también hay otro tema del que se están ocupando, y es la integración de este nuevo medio de transporte en el paisaje, para lo que ya se baraja que los tubos por los que viajará la cápsula sean transparentes.