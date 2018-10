Bolivia no acepta que Chile diga con quien quiere dialogar

04/10/2018 - 13:17:28

La Paz, (ABI).- Bolivia no acepta que un país extranjero como Chile diga con quien quiere dialogar o con quien no sobre la demanda marítima y el restablecimiento de relaciones diplomáticas porque son declaraciones injerencistas, advirtió el miércoles por la noche, el canciller Diego Pary.



"Nosotros rechazamos con contundencia y con toda la firmeza, además no vamos a aceptar que un país extranjero venga a decirnos con quien quiere dialogar y con quien no quiere dialogar, Bolivia es un país que goza de plena soberanía", dijo en entrevista con la televisora privada Abya Yala.



Esta jornada, tras una reunión con el presidente chileno Sebastián Piñera, los exmandatarios Eduardo Frei y Ricardo Lagos sugirieron que La Moneda debería entablar el diálogo post La Haya con Bolivia cuando haya un nuevo gobierno en La Paz.



Pary calificó esas declaraciones de "excesivas" porque Bolivia es un país que decide sobre sus asuntos internos y son los bolivianos quienes eligen a su presidente, por lo tanto, remarcó que no se acepta ese tipo de declaraciones de las exautoridades chilenas.



"Nosotros rechazamos estas aseveraciones totalmente injerencistas y nos parece una actitud que no coincide con el derecho internacional, no coincide con el respeto a la soberanía que merecen los estados y lo que Chile está intentando es intervenir en los asuntos internos de Bolivia", precisó.



Asimismo, el jefe de la diplomacia boliviana lamentó que algunos actores políticos del país aprovechen el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, para intentar defenestrar la imagen del presidente Evo Morales.



"Hay una extraña coincidencia entre ciertos sectores políticos del país con esta estrategia chilena de poder atacar al presidente Evo Morales y de atacar además el liderazgo del presidente", complementó.



La CIJ rechazó el lunes el pedido de Bolivia para que obligue a Chile a negociar la cesión de una salida soberana al mar.