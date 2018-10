Hallan unas extrañas criaturas azules con tentáculos en las playas de EE.UU.



04/10/2018 - 12:03:57

RT.- En las playas del estado de Nueva Jersey (EE.UU.) bañistas han avistado desde la semana pasada unas extrañas criaturas marinas "vibrantes" de intenso color azul y con tentáculos. Las redes sociales se llenaron con imágenes de estos peculiares organismos, que una testigo describió que dejaban "una mancha de color turquesa en la arena".



"Eran tan vibrantes e irreales que no pude evitar detenerme y prestarles atención", comentá otra mujer a la prensa local.



Según reporta The New York Post, las criaturas fueron identificadas como ejemplares de una especie llamada "porpita porpita", también conocida como botón azul, que habita las aguas tropicales y subtropicales del océano Pacífico, el Atlántico y el Índico.



El biólogo marino Paul Bologna sugirió que estos organismos marinos, que son totalmente atípicos en esta zona de la costa norteamericana, fueron empujados hacia el norte por el huracán Florence.