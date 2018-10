Rusia protegerá ciudades enteras con un sistema no estratégico de defensa antimisiles

04/10/2018 - 11:49:15

RT.- El Ministerio de Defensa de Rusia ha aprobado un sistema de defensa antimisiles no estratégico que protegerá ciudades enteras y objetos de relevancia social del país, informa el diario Izvestia.



El componente principal de este complejo serán sistemas móviles basados en camiones pesados que se desplegarán en pocas horas en las cercanías de objetos de relevancia en varias partes del territorio ruso en caso de que se presente una amenaza.



El objetivo potencial de estos complejos serán misiles hipersónicos y balísticos enemigos con alcance de centenares de kilómetros.

Un sistema S-500 de misiles antiaéreos con capacidad antibalística. S-500 "Prometey", el nuevo "escudo" antimisiles de Rusia, sin parangón en el mundo



Los sistemas que formarán la defensa antimisiles no estratégica protegerán ciudades, objetos sociales importantes, concentraciones de tropas y objetos de infraestructura industrial y de transporte.



Con ellos se planea asegurar la totalidad del territorio del país contra ataques de misiles enemigos.



El medio señala que la última generación de misiles de los sistemas S-400 y S-500 es capaz de interceptar misiles balísticos no estratégicos de alta velocidad y maniobrabilidad en su fase final de vuelo.



La espina dorsal de la actual defensa antismisiles de Rusia son instalaciones estacionarias, silos que guardan misiles interceptores y una red de búnkeres y centros de mando.