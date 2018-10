Guerra comercial: China suspende la compra de crudo a EE.UU.



04/10/2018 - 10:22:15

Los cargamentos de petróleo crudo desde EE.UU. a China han sido totalmente suspendidos, según destacó el presidente de la empresa China Merchants Energy Shipping Co, Xie Chunlin.



"Somos uno de los mayores transportistas de petróleo crudo desde EE.UU. a China. Antes teníamos un negocio agradable, pero ahora está completamente parado", dijo el empresario.



Pese a que el petróleo no está incluido en las listas de productos estadounidenses sancionados con nuevas tarifas arancelarias por parte de China, los importadores de petróleo se han abstenido de nuevos pedidos. "Por desgracia, esto ocurrió: la guerra comercial entre EE.UU. y China. Seguramente no es bueno para la industria del transporte", añadió Xie Chunlin.



Asimismo, el empresario recalcó que ese conflicto comercial obliga a China a comprar soja de otros proveedores, por lo que ahora su país adquiere la mayor parte de ese producto en América del Sur.

Guerra comercial entre EE.UU. y China



En junio el presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso aranceles por valor de 50.000 millones de dólares contra las importaciones de mercancías chinas. En respuesta, Pekín adoptó un arancel del 25 % sobre 659 productos estadounidenses, también valorados en 50.000 millones de dólares.



Con la introducción de tales medidas empezó la guerra comercial entre ambos gigantes económicos, y el intercambio de sanciones arancelarias continúa.



Pekín comenzó a aplicar sus aranceles a mercancías estadounidenses –por el equivalente a 60.000 millones de dólares– este 24 de septiembre, la misma fecha para la que Washington había anunciado la entrada en vigor de impuestos a importaciones chinas por un valor de 200.000 millones de dólares.