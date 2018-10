Cristiano Ronaldo quedó fuera de la selección de Portugal por el caso de la supuesta violación



04/10/2018 - 10:18:03

Cristiano Ronaldo fue sacado de la lista de convocados de la selección portuguesa para los encuentros del equipo previstos para octubre y noviembre de la Liga de Naciones (Italia y Polonia). Esta ausencia se produce pocos días después de que la policía de Las Vegas reabriera la investigación al jugador por presunta violación a Kathryn Mayorga en 2009.



La decisión de no convocar a Ronaldo fue acordada entre Fernando Gomes, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, y Fernando Santos, el seleccionador luso, detalla el portal O Jogo. Así, el astro portugués se perderá dos partidos contra Polonia y otro contra Italia correspondientes a la Liga de las Naciones de la UEFA, así como un partido amistoso contra Escocia.



Kathryn Mayorga, de 34 años, presentó una denuncia de 32 páginas en una corte de Nevada la semana pasada, alegando que Ronaldo le había pagado 375.000 dólares para que no hablara de esa violación producida supuestamente el 13 de junio de 2009.



Este lunes, la Policía de Las Vegas confirmó en un comunicado ―que no menciona el nombre de Ronaldo ni de Mayorga― que el 13 de junio de 2009 respondió a una denuncia de asalto sexual. "En el momento en que se tomó el reporte, la víctima no proporcionó a los detectives la ubicación del incidente ni la descripción del sospechoso. Se realizó un examen médico", precisa el documento.



"En septiembre de 2018 el caso ha sido reabierto y nuestros detectives están realizando un seguimiento de la información que proporciona la víctima", agregó el comunicado.



Ronaldo, por su parte, calificó la denuncia de violación de "noticias falsas", agregando que hay gente que "quiere promocionarse" usando su nombre. Asimismo, sus abogados estudian demandar al diario alemán Der Spiegel, que fue el primero en informar sobre la denuncia de la mujer estadounidense.



Ronaldo habría aclarado que esta situación no implica que no mantenga su compromiso con la selección nacional portuguesa. El portugués tampoco formó parte de la lista portuguesa en los encuentros de septiembre ante Croacia e Italia. En aquel momento, el delantero optó por quedarse en Italia para facilitar su proceso de adaptación a la Juventus. Ahora, ha decidido no volver a vestir la camiseta lusa hasta 2019.



El presidente de la FPF, Fernando Gomes, expresó su "total solidaridad" con el jugador, en una entrevista con la agencia estatal Lusa. "En mi nombre y en nombre de la Federación Portuguesa de Fútbol expreso mi total solidaridad con Cristiano Ronaldo, en un momento en que su buen nombre y su reputación están puestos en entredicho", señaló Gomes. "Creo en su palabra, no solo porque defiendo la presunción de inocencia como principio básico de un estado de derecho, pero también porque conozco a Ronaldo hace muchos años y soy testigo de su buen carácter", dijo Gomes.