Presupuesto de la FBF: estiman un ingreso mayor a los 8 millones de dólares



04/10/2018 - 08:19:05

Los Tiempos.- Entre ocho y 10 millones de dólares será el presupuesto que manejará la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) en el próximo cuatrienio para temas relacionados a desarrollo deportivo, según informó el director de esa área en la entidad federativa, Daniel Mozo.



El presupuesto para el siguiente periodo mundialista, el que comprende de enero de 2019 a diciembre de 2022, proviene de los proyectos Forward (FIFA) y Evolución (Conmebol). Al ser entregado desde los dos entes rectores del fútbol mundial y sudamericano, el mismo debe ser destinado para proyectos de infraestructura, competiciones y fomento deportivo.



“(El proyecto) Forward con la nueva reglamentación que va a entrar en vigor para el próximo ciclo tiene previsto (un presupuesto) alrededor de 6 millones de dólares y no tenemos cifras exactas de Conmebol para delinear esto, pero si FIFA ha incrementado, por lógica, Conmebol va a sobrepasar el millón de dólares. Así que yo pienso que vamos a tener entre los 8 a 10 millones de dólares para hacer gestión en desarrollo, en los próximos cuatro años”, aseguró Mozo.



En este sentido, uno de los primeros proyectos que está incluido para el próximo cuatrienio es la Casa de la Selección. Según se conoció, los terrenos para esta infraestructura están cerca de adquirirse y se tiene el proyecto listo para comenzar con la construcción del mismo.



La zona elegida para esta edificación es Achumani, en La Paz, y el costo oscila entre 2,5 a 3 millones de dólares. Si bien no se tiene con exactitud la extensión de terreno a comprar, se estima que serán más de cuatro hectáreas.



“Las noticias son muy alentadoras en ese sentido, el Centro de Alto Rendimiento (en Vinto) es parte de la historia, una mala historia, y no hay que repetirla. En estos momentos, ya se ha presentado el proyecto de la Casa de la Selección en La Paz, esperemos que muy pronto se pueda comenzar a trabajar en ello, para que nuestra selección tenga su casa propia donde pueda concentrar y prepararse de cara a los procesos de las Eliminatorias que inician próximamente”, señaló.



Mozo detalló que no es el único proyecto que se encamina, puesto que también se tiene previsto adquirir terrenos en Santa Cruz, donde se construirá un centro de desarrollo técnico, que será de menores dimensiones, pero que será principalmente orientado para el “desarrollo de los grupos de interés: fútsal, fútbol base, juvenil y fútbol playa, que permita que estos grupos puedan comenzar a prepararse de manera homogénea”.



Todos estos temas deben abordarse en la reunión donde se presentará el plan estratégico para los próximos cuatro años, y que está previsto desarrollarse en Cochabamba, la próxima semana.



“En el marco de lo que es la proyección de desarrollo, que también va a estar secundada por la presentación de lo que será nuestro plan estratégico para los próximos cuatro años, a partir de la visita de FIFA, la siguiente semana, nos va a permitir encaminar no sólo el trabajo de la Federación, sino también en infraestructura, formación de nuevos entrenadores, de instructores. Hay proyectos muy importantes dentro de los programas Forward y Evolución, tanto de FIFA como de la Conmebol”, explicó.



Laboratorio modelo



Con relación al trabajo que se realiza en la entidad federativa, Mozo destacó que desde el pasado lunes, en la planta baja del edificio que se tiene en Cochabamba se comenzó con una remodelación que servirá para instalar los ambientes del primer laboratorio científico de investigación deportiva en Bolivia.



“Hay algo que es importante destacar, en la planta baja, desde el lunes se iniciaron las labores de remodelación en los ambientes que serán el laboratorio científico de investigación deportiva de Bolivia, con tres áreas muy importantes: valoración funcional, valoración antropométrica y la neurociencia. Vamos a ser uno de los pocos países que tendrá un laboratorio modelo para hacer una evaluación concreta e integral del rendimiento de nuestros seleccionados nacionales en todas las modalidades”, detalló.



Mozo señaló que el proyecto fue diseñado por la FBF y, con el programa Forward, va siendo una realidad.







La Casa de la Selección será construida en Achumani, el costo oscila entre 2,5 a 3 millones de dólares







CAPACITACIÓN: 15 CURSOS EN EL AÑO



A lo largo de esta gestión se cumplieron varios cursos y si se considera hasta el final del año, serán 15 capacitaciones. En las próximas semanas, se desarrollarán cursos antidoping para los médicos de los clubes y asociaciones, además del segundo nivel de fútbol juvenil y una capacitación para entrenadores de fútbol playa. Los árbitros tendrán otros tres cursos más.