Farías ensaya con Carcelén en el onceno que irá a Oruro



04/10/2018 - 08:18:00

Página Siete.- Luego de una semana en la que hubo declaraciones fuertes del técnico de The Strongest, César Farías, en contra de Edison Carcelén, el DT venezolano incluyó ayer al zaguero en el equipo titular que ensayó ayer en la práctica táctica técnica realizada en el estadio Rafael Mendoza de Achumani, de cara al partido de este domingo (17:15), frente a San José en Oruro.



En el trabajo de ayer, el ecuatoriano conformó la dupla defensiva con Fernando Marteli, una zaga central que no se repetía desde el superclásico ante Bolívar, que consiguió la victoria por la mínima diferencia. En ese partido, Carcelén salió expulsado y significó su alejamiento del plantel titular, según el técnico venezolano.



Hasta el anterior torneo, esa era la dupla de centrales titulares y casi inamovible del cuadro de Achumani. Pero en este campeonato, Gabriel Valverde jugó mucho más que el ecuatoriano, quien sólo estuvo en cuatro de los 13 encuentros de la primera ronda, sólo dos de esos con Marteli como compañero.



La zaga formada ayer por el venezolano se completó con Maximiliano Ortiz por el lateral derecho y Francisco Rodríguez por el sector izquierdo. De decidirse por este último sería su debut como titular en el torneo, la otra opción es Marvin Bejarano, quien jugó 11 encuentros desde el inicio. En el medio sector el cuerpo técnico probó con dos retornos, a comparación del partido frente a Blooming en Santa Cruz del pasado domingo; Raúl Castro y Rudy Cardozo fueron parte del onceno en la sesión táctica técnica. El paceño en el centro de la línea de volantes y el tarijeño por la izquierda.



A estos dos jugadores se sumaron Diego Wayar en la contención y Jhasmani Campos que a diferencia del duelo ante los celestes cruceños estuvo por la derecha.



Adelante, la principal novedad será el retorno del capitán y referente atigrado Pablo Escobar junto a Rolando Blackburn, ofensiva que terminó el duelo del pasado fin de semana, luego de que el 10 aurinegro ingresó en lugar de Henry Vaca.



A este equipo se sumará Daniel Vaca en el arco, el portero fue titular todo el campeonato. Además de que el portero suplente que tiene el cuadro dirigido por Farías, José Peñarrieta, se recupera de una lumbalgia y aún no tiene el alta médica para saber si al menos estará en el banco en Oruro.



El domingo, The Strongest buscará mantener la diferencia que tiene con sus escoltas en la cima del torneo, para eso deberá vencer a San José en Oruro, algo que no logra desde mayo del año pasado. La última victoria atigrada (1-0) en el escenario deportivo orureño fue el 28 de mayo de 2017.



Desde el Rafael Mendoza



Martins El delantero de la Selección Marcelo Martins se entrenó ayer con el plantel. Fue parte del equipo B e hizo dupla con el venezolano Cristian Novoa.

Compañía Martins fue uno de los primeros jugadores en abandonar el estadio Rafael Mendoza, lo hizo en el auto de Daniel Vaca, mucho antes que el resto de los jugadores atigrados.

Trabajo El portero José Peñarrieta efectuó ayer un trabajo diferenciado. El guardameta aurinegro se recupera de una contractura lumbar y se entrenó ayer luego de varios días de reposo.

Cambio Los asistentes de César Farías, Salvador Ureña y Nehomar Matías, salieron rápido debido a que por la tarde debían arreglar el trabajo con los jugadores de la Selección boliviana.

Entradas La dirigencia del club San José puso a la venta 20.000 entradas para el partido del domingo contra The Strongest, a jugarse en el estadio Jesús Bermúdez, de Oruro, desde las 17:15, por la decimacuarta fecha del campeonato Clausura.



Villegas esperará a Ramallo



Página Siete / La Paz



El técnico de San José, Eduardo Villegas, espera la recuperación de Rodrigo Ramallo para que sea tomado en cuanta este domingo (17:15) en el duelo frente a The Strongest, por la decimocuarta jornada del Clausura, de otra manera repetirá el onceno que igualó (1-1) con Royal Pari.



Ramallo no estuvo en el duelo del sábado debido a que sufrió un esguince leve de tobillo, pero en la última práctica realizada por el cuadro santo el jugador que ahora se desempeña como volante trabajó a la par de sus compañeros.



En el partido del pasado sábado su lugar fue ocupado por Miguel Suárez, pero el ingreso del tarijeño provocó que se muevan las piezas.



Todo apunta a que el cuadro santo formará con Carlos Franco en el arco; Ariel Juárez, Marcos Barrera, Mario Cuéllar y Jair Torrico en la defensa; Didí Torrico, Mario Ovando, Víctor Hugo Melgar y Sanguinetti en el medio sector; Miguel Suárez y Jair Torrico adelante.