Vuelve Zampiery como titular ante Aurora



04/10/2018 - 08:16:27

El Día.- Más de siete meses tuvieron que pasar para que Juan Carlos Zampiery vuelva a ser considerado en el equipo titular de Oriente Petrolero que se prepara para enfrentar el domingo a Aurora en Cochabamba.



Zampiery apareció en el once titular que paró Ronald Arana en la práctica que realizó ayer en la mañana en su cancha de San Antonio, barrio El Trompillo.



Pero no solo esa fue la única modificación que hizo el nuevo DT albiverde, ya que hubieron otros en busca de asegurar un triunfo en el estadio Félix Capriles.



Está bien. Fue el propio Arana que al final de la práctica, en contacto con los medios que indicó que Zampiery se encuentra en perfectas condiciones.



"Él se encuentra bien, ya el médico le dio de alta y lo estamos viendo", manifestó.



En cuanto al equipo, el entrenador albiverde manifestó que ha visto “un equipo muy comprometido, que están dando todo de su parte para salir del mal momento, aunque el rival es complicado, especialmente en su casa ya que viene de ganar", agregó.



El equipo. El once titular que paró Arana estuvo formado con Diego Zamora en el arco, Juan Carlos Zampiery, Jorge Paredes, Gustavo Olguín y Carlos Roca en la defensa, Dany Bejarano y Marcel Román como volantes centrales, Alexis Ribera volante por derecha y Alan Mercado por izquierda, en tanto que Pablo Zeballos y Maximiliano Freitas en la ofensiva. Ayer Yasmani Duk salió tras un golpe pero se espera no sea nada grave.