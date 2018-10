Arce responde a Mosquera: La altura no es excusa

04/10/2018 - 08:15:19

El Diario.- El jugador de Bolívar, Juan Carlos Arce, le respondió al DT de Royal Pari, Roberto Mosquera, a quien le dijo que la altura no es excusa para sacar un buen resultado en La Paz. En días pasados, el timonel peruano señaló: “En La Paz nunca se puede jugar con nadie de igual a igual”, refiriéndose al tema de la altura.



“A todo tratamos de buscarle siempre una pequeña excusa, cuando jugamos con Royal Pari a las 15:00 (en Santa Cruz) no le escuché decir (a Mosquera) nada acerca del calor, de la temperatura. Cuando vienen a enfrentarnos, la altura siempre está de por medio, sabemos que la altura se siente, eso no lo vamos a negar, pero los equipos que vienen y plantean jugar al fútbol creo que siempre han llevado buenos resultados y nunca se quejan de la altura”, manifestó el “Conejo”.



Para el jugador no simplemente se trata de la altura, sino de la forma cómo se enfrenta un partido, ya sea en la altura o en el llano, para lo que un plantel tiene que estar bien preparado.



“Somos conscientes que para nosotros jugar de local siempre es importante, que no somos favoritos, sabemos que tienen un plantel muy bueno, pero la altura no va a ser excusa para tratar de que nosotros no podamos hacer un gran partido, que Bolívar se haga fuerte con la pelota, con los jugadores que tiene y vamos a demostrar que queremos sumar, respetando siempre a Royal”, añadió el futbolista.



Cabe recordar que Mosquera dijo a los periodistas en Santa Cruz: “En La Paz no se puede jugar con nadie de igual a igual, es una ventaja competitiva enorme que tienen los equipos de allí. “Yo conozco la altura y sé como plantear un partido, pero es una ventaja enorme (para los equipos de La Paz), hay que saber maquillarlo cambiando el sistema o ver qué hombres corren más en la altura. Antes la altura determinaba, ahora influye, pero no determina quién gana el partido”.



En relación a las numerosas lesiones que vienen afectando a la Academia, respondió que “como jugadores nos sentimos tristes, nos juega también psicológicamente, porque no son lesiones cortas en recuperación, son lesiones graves”.