Bolívar tiene otra vez bajas para su siguiente partido



04/10/2018 - 08:12:43

El País.- Una vez más el director técnico de Bolívar no podrá contar con equipo completo para el partido del día domingo contra Royal Pari con el que jugará desde las 16:00 en el estadio Hernando Siles, donde la dirigencia anticipó una actividad muy diferente antes del compromiso de la décima cuarta fecha, pues tienen programado realizar un festejo en homenaje al exjugador fallecido Carlos Ángel López.



La duda en el plantel es la de Fernando Laforia, el golero realiza trabajos de fisioterapia y por el momento está descartada su presencia pues su lesión es de cuidado, por lo que Widen Rojas volvería a cuidar el arco del elenco celeste, el guardameta ya tuvo la oportunidad de ser titular en el Campeonato Clausura de la División Profesional.



El desgarro que sufre el golero de los celestes es producto de una lesión que se registró en la cancha del club donde entrenaba, “es un desgarro” explicó el cuerpo médico. Mientras tanto, el resto de sus compañeros retomaron los entrenamientos el martes, este miércoles la preparación continuó con el objetivo puesto en los tres puntos ante el segundo de la tabla de posiciones, Royal Pary.



Alfredo Arias, director técnico de los celestes comenzó a formar el once inicial en el que tomará en cuenta a Rojas, además de Ronald Raldes quien volvería a la titularidad, en tanto que la zona de ataque estaría comandado por Marcos Riquelme, pero todas las dudas se despejarán el jueves cuando el técnico ensaye el once inicial.



Mientras tanto, la dirigencia del club Bolívar anunció que para el domingo tienen preparado un homenaje a Carlos Ángel López quien falleció el domingo en Argentina debido a una afección cardiaca. Como parte del programa se colocará una casaca del jugador fuera del estadio Hernando Siles donde también habrá un cuaderno para que el hincha pueda dedicarle unas líneas.



Después se realizará una ofrenda floral que estará a cargo de su excompañero de equipo Fernando Salinas y posteriormente habrá un minuto de silencio, para la ocasión también fue invitado el hijo del “Zurdo”, Rodrigo López quien estará acompañado por la dirigencia de Bolívar.



López antes de jugar para los celestes (1985-91) militó en los equipos de River Plate. Además de Estudiante de La Plata, Vélez Sarsfield Sarmiento, Millonarios y Boca Juniors, después de dejar la práctica del fútbol en Bolivia fue técnico de varios equipos profesionales.