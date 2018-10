Sólo hay 300 anestesiólogos en Bolivia para las cirugías



04/10/2018 - 08:08:08

Página Siete.- En Bolivia sólo trabajan 300 médicos anestesiólogos en los centros hospitalarios públicos, privados y del seguro social para la atención de toda la población. Casi la mayoría de estos subespecialistas se quedan en el exterior luego de su formación porque las condiciones de pago en relación de Bolivia son mejores.



“Hay 300 médicos anestesiólogos aproximadamente en Bolivia. Debo decir con pena, que formamos anestesiólogos en el país, luego se van a hacer una subespecialidad al exterior, y por la alta calidad de formación y mejores condiciones de remuneración se quedan en otros países”, dijo el representante del Comité de Anestesia Regional de la Sociedad Boliviana de Anestesiología, Johan Maldonado.



Cuatro expertos en anestesiología de España, Colombia, Chile y México llegaron ayer a La Paz para participar en la quinta versión del simposio internacional, organizado por la Sociedad de Anestesiología Boliviana que se desarrollará desde hoy hasta el sábado 6 de octubre. El objetivo es actualizar a los especialistas en esa área para la aplicación de la anestesia regional.



“La finalidad de este simposio es que más médicos anestesiólogos apliquen estas nuevas tecnologías para beneficiar a los pacientes”, sostuvo el especialista.



Una de las expertas en anestesiología que llegó desde Colombia, María Isabel Vásquez, explicó que en los últimos años, las nuevas tecnologías permitieron aplicar la anestesia en áreas específicas del cuerpo, a través de un ecógrafo, lo que hasta hace unos 20 años en Latinoamérica y seis en Bolivia era imposible aplicar en los centros de salud.



“El anestesiólogo tiene la vida del paciente en sus manos, es el que se encarga de mantener el equilibrio de todo lo que vive en la cirugía, para que el cirujano y todo el personal de quirófano puedan hacer un buen trabajo”, mencionó.



El especialista español Carlos Tornero detalló que el equipo ecógrafo facilita al especialista el proceso de aplicación del insumo anestesiológico en un área específica, permitiendo visualizar a través de la pantalla el lugar de los nervios. “Ahora estamos viendo lo que hay por debajo de la piel , cosa que antes la anatomía era fundamental, porque no se podía ver los lugares específicos de aplicación”, dijo.



“La ecografía ha sido la incursión más importante, además de los productos anestésicos que son cada vez más seguros. Se usa materiales muy buenos como son las agujas y la posibilidad de dejar catéteres en el posoperatorio, para que los pacientes no tengan dolor entre tres o cuatro días, dependiendo a la complejidad de la cirugía”, sostuvo.



En comparación con la anestesia general que requiere una preparación de varias horas en las que incluso se debe cuidar la dieta del paciente, la anestesia regional permite una reacción más rápida para cirugías de emergencia. Además, el cerebro, el corazón, los pulmones y otros órganos son menos afectados por la acción de la anestesia y la recuperación ocurre sin mareos y con menos dolores, acotó.



El anestesiólogo del Instituto Traumatológico de Santiago de Chile, Hugo Begazo, indicó que la ecografía se empezó a usar desde el 2005 en algunos países del mundo.



“En Chile, por ejemplo, se empezaron a usar con mayor impacto desde 2010. Desde el año 2015 se desarrollaron estudios para mejorar las técnicas que actualmente las estamos utilizando”, dijo.



Explicó que antiguamente se ponía anestesia al paciente en todo el cuerpo para una cirugía en la pierna o en algún otro lugar corporal. Esos métodos, dijo, no eran muy buenos para controlar el dolor en su totalidad y lograr la estabilidad de recuperación del paciente después de la intervención quirúrgica.



El representante de la Sociedad Boliviana de Anestesiología, Johan Maldonado, dijo que el uso de las ecografías ya se tiene en los centros hospitalarios del país y que se aplican cada vez más en Bolivia hace seis años.



En cuanto a los equipos, Maldonado mencionó que las empresas del mercado local ofertan con mayor frecuencia los ecógrafos en diferentes calidades y precios. “Es por eso que queremos que los anestesiólogos se capaciten más y usen estas técnicas. En el sistema público puedan pedir los equipos que se requieren como los ecógrafos para realizar un trabajo con mayor eficacia y seguridad para el paciente”, dijo.



Para anestesiar a los niños, el proceso es diferente en el inicio. “Se les debe hacer dormir antes”, dijo el experto Tornero.



La anestesia se divide en tres categorías principales: local, regional y general. Todas ellas afectan el sistema nervioso de algún modo y se pueden administrar a través de varios métodos y diferentes medicamentos.



Habrá visitas y charlas magistrales



El simposio internacional, que se desarrollará con la presencia de cuatro expertos anestesiólogos de Colombia, México, España y Chile, se dividirá en dos modalidades, informó el representante de la Sociedad Boliviana de Anestesiología, Johan Maldonado.



El encuentro se efectuará desde hoy hasta el sábado. La primera modalidad consiste en la visita de los cuatro expertos a los hospitales de Clínicas y Obrero, además de la Caja Petrolera de Salud y la caja del Seguro Bancario, para capacitar a los anestesiólogos. Las sesiones se realizarán en las mañanas hoy y mañana.



La segunda modalidad es que los anestesiólogos internacionales darán conferencias magistrales a sus pares del país, durante las tardes de hoy y mañana.



Para finalizar, el sábado se desarrollará un taller durante la mañana, para tratar temas específicos sobre este sector médico.