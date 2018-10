Cochabamba: Vecinos condicionan obras del tren; piden hacer drenajes Cochabamba



04/10/2018 - 08:05:42

Los Tiempos.-Los vecinos del Barrio Manaco de Quillacollo condicionaron ayer el reinicio de obras de la línea verde del tren metropolitano en ese tramo a la asignación de recursos para los drenajes, durante una inspección interinstitucional.



“Pedimos que se construya un colector para evitar inundaciones. Cada año el agua se entra a nuestras casas y las autoridades no hacen nada. Queremos soluciones antes de que se haga el tren porque va agravar la situación”, indicó una vecina de la zona, Rosario Martínez.



Al igual que ella varias personas se acercaron a los representantes del Ministerio de Obras Públicas, de la Asociación Accidental Tunari, técnicos de la Empresa Municipal de Agua Potable (Emapaq) y a los dirigentes de los distritos 1 y 2 para exigir que se construyan desagües.



Las calles del Distrito 2 que colapsan son: la Soruco, Ferrocarril, Fructuoso Mercado, General Camacho, Pacheco, 6 de Agosto y Abel Cortez, informó, otro afectado, Roberto Escobar.



La inspección, que inició a la altura del kilómetro 15 de la Blanco Galindo y concluyó en el 11, se llevó adelante para establecer la ubicación exacta de las conexiones de alcantarillado y agua potable.



“Vamos a intervenir y cortar algunos servicios básicos en próximas semanas porque comenzaremos a profundizar el movimiento de tierras”, dijo el responsable social de la Asociación Tunari que construye la obra, Carlos Rivera.



Comentó que las estructuras afectadas serán reemplazadas y que se socializará el cronograma para no perjudicar a los vecinos.



En el recorrido este medio verificó que los trabajos en el Barrio Manaco continúan paralizados.



El presidente del Distrito 2, Edilberto Quinteros, indicó que aguardan una reunión con el alcalde Zacarías Jayta para analizar el aspecto económico que implicaría la construcción de un colector y otras obras complementarias, debido a que éstas están contempladas en el Plan Operativo de 2019.



“Esperamos que se pueda atender nuestra demanda y que de una vez se defina quién cubrirá los costos”, puntualizó.







DISTRITO 1 ESPERA QUE SE ATIENDA CUATRO PUNTOS



El presidente del Distrito 1, Gerald Quintanilla, dijo que no se oponen al proyecto pero piden atender cuatro puntos:



Reposición de colector en el sector del mercado 9 de Diciembre para evitar inundaciones en las OTB Max Bacopé, Avaroa, Suka Este y 9 de Diciembre.

Diseño de la estación para readecuar el diseño de plaza Hernando Siles.

Participación en la campaña de reforestación.

Socialización del proyecto con las 19 OTB.







TALAN 60 ÁRBOLES EN LÍNEA VERDE Y PREVÉN AFECTAR 500



Según el informe proporcionado por un especialista ambiental del Ministerio de Obras Públicas, a la fecha se talaron 60 árboles en todo el área de la línea verde del tren urbano, de Sipe Sipe a Quillacollo.



“De acuerdo a un estudio que realizamos en todo el proyecto, se tiene previsto afectar con tala y poda a al menos 500 árboles, este número se está reduciendo con el desplazamiento de la vía férrea”, dijo.



Manifestó que la poda de molles se realiza para que estos sean trasplantados.



Respecto a las campañas de reforestación en la zona, mencionó que la meta es reforestar con 5.000 plantines en Cercado, Colcapirhua, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe.



En cuanto a los cuidados de los plantines afirmó que esto se hará hasta la conclusión de la obra, 2020.



Esta es la primera vez que Los Tiempos obtiene datos precisos sobre la afectación a árboles y algunos alcances del plan de mitigación ambiental del tren metropolitano.