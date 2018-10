Alcaldía cruceña insiste en que puentes al 4to Anillo no son viables

04/10/2018 - 08:04:42

El Día.- Las dos propuestas que ha presentado el municipio de Porongo, con respecto a la construcción de puentes sobre el río Piraí que puedan interconectar esta población con Santa Cruz de la Sierra, no cuentan con una solución vial sobre el 4to anillo y las especificaciones técnicas, informaron las autoridades municipales cruceñas ayer en referencia al conflicto que se vive por este tema, que incluso ha derivado a que se masifique una huelga de hambre de las autoridades, vecinos y comunarios de la vecina ciudad, en plena plaza 24 de Septiembre desde el pasado lunes.



Sandra Velarde, secretaria municipal de Administración y Finanzas de la Alcaldía cruceña, dijo que se quiere una interconexión metropolitana, como la que hay con Warnes, Cotoca y La Guardia, pero existe una posición que tiene el municipio de Porongo, "de querer ingresar directamente por el 4to anillo, pasando por el cordón ecológico y la llanura de inundación", explicó la autoridad. Ante los dos proyectos presentados por Porongo: Bicentenario y Urubó Village, la Alcaldía cruceña recordó sus tres propuestas para la construcción de puentes: dos en la zona sur, uno sobre el 6to anillo y otro sobre el 8vo anillo, y finalmente una tercera opción en el 7mo anillo de la zona norte. "No es que el municipio de Santa Cruz quiera puentes, sino que ante una necesidad de Porongo de interconectarse con el municipio capital, vemos convenientes estas tres opciones", recordó Velarde.



Algunas de las observaciones a los proyectos. Velarde recordó que en marzo de este año se instaló un Comisión Técnica Metropolitana, en la cual se conformaron cinco comisiones: Medio Ambiental, Movilidad Urbana, Planificación, Legal y Tecnología, y donde en sus conclusiones habían propuestas que debían ser analizadas.



Rolando Ribera, secretario municipal del Movilidad Urbana, explicó acerca de los posibles conflictos que puede generar la construcción de puentes desde el 4to anillo. "Sobre esta zona, desde la avenida Busch hasta la Cristo Redentor, se tiene una categoría de circulación en nivel de servicio que se encuentra en las categorías E y D, lo que quiere decir que se está llegando a un nivel de colapso y saturación", explicó Ribera.



También dijo que ninguno de los dos puentes está hecho a diseño final, ni técnica, ni económica y menos ambientalmente.



"Hemos escuchado, con gran pena, que algunas autoridades están diciendo de que existe un puente con el 100% de inversión privada, esto no es correcto".



Recordó que esto derivaría a que, tanto el municipio de Santa Cruz como de Porongo, tengan que erogar recursos para construir la infraestructura de acompañamiento, acceso y mitigación del impacto vial para acceder al mismo. Además acotó que en un puente, su acceso no es solamente su rampa, sino todas las vías que lo componen.



Y en el caso de Porongo, su Alcaldía tendría que correr con el gasto de invertir en dos kilómetros de pavimento, que es la distancia entre su carretera y el acceso al puente porque el mismo llega hasta la urbanización privada, complementó.



"Y del lado de Santa Cruz tendríamos que erogar recursos, para invertir en infraestructura, como pasos a nivel en el 4to anillo y diques defensivos. Entonces ninguno de estos puntos están contemplados en los diseños geométricos viales, y por lo tanto podemos certificar que los proyectos no están concluidos y no cuentan con el financiamiento para mitigar los impactos viales", acotó la autoridad.



Las medidas de presión continúan. Ayer fue el tercer día de huelga de hambre de los representantes del municipio de Porongo en la plaza principal, donde incluso la cifra de personas llegó a 14.



Durante el día llegaron representantes de las comunidades y asociaciones porongueñas, además de autoridades de poblaciones vecinas como El Torno, para expresar su apoyo a la medida.



En la noche, a las 19:30, los técnicos del gobierno municipal porongueño realizaron una exposición en la plaza 24 de Septiembre, donde explicaron a los asistentes sobre los proyectos, entre ellos el puente Bicentenario, que tiene este municipio.



También se presentó un proyecto para la construcción de un viaducto, sobre el 4to anillo, el cual sería financiado por una empresa cementera.



Julio César Carrillo, alcalde de Porongo, resaltó que los puentes "no son un capricho" sino que están avalados por un estudio que realizó el Jica para la metropolización, recordó.



Ediles cruceños insisten en el diálogo



Ayer en la sesión del Concejo Municipal cruceño, el edil Roberto Ayala leyó un documento indicando que se respeta el derecho a la protesta adoptada por las autoridades y pobladores de Porongo, además de recordarles que se está siempre dispuesto a entablar el diálogo, "pero en ningún caso bajo presiones", recalcó.



Además, recordó que si se viabiliza un puente, al Urubó, sin guardar ciertos aspectos técnicos, implica colapsar el municipio cruceño.