Mesa considera que debe aceptarse el fallo de la CIJ aunque sea injusto



03/10/2018 - 21:14:55

La Paz, (ABI).- El expresidente y portavoz de la demanda marítima, Carlos Mesa, consideró el miércoles que debe aceptarse el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) aunque sea injusto y encarar el futuro de la relación con Chile sobre esa realidad.



"Hoy más que nunca necesitamos claridad de ideas y serenidad de juicio. Aceptar el fallo, aunque nos parece injusto. Encarar el futuro de nuestra relación con Chile sobre esa realidad", escribió en su cuenta en Twitter.



Mesa, además, agradeció el apoyo de todo el país y dijo que los bolivianos no deben escapar a la responsabilidad que toca a cada uno.



La CIJ rechazó el lunes el pedido de Bolivia para que obligue a Chile a negociar la cesión de una salida soberana al mar, aunque no cerró el diálogo de buena fe entre ambos Estados para solucionar temas pendientes.



Sin embargo, el Gobierno boliviano manifestó que no comparte esa decisión por ser injusta y anunció que enviará una nota a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para presentar las contradicciones que presentó ese fallo.