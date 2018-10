Alemania celebra 28 años de la reunificación llamando al diálogo



03/10/2018 - 18:58:34

Berlín, (DPA) - Alemania conmemoró hoy el 28 aniversario de la reunificación del país, sellada en 1990, haciendo un llamamiento al diálogo en un momento en el que preocupa el auge de la ultraderecha y la creciente polarización social.



"Es importante escucharse unos a otros, acercarse unos a otros, no desistir", señaló hoy la canciller alemana, Angela Merkel, haciendo hincapié en que este mensaje no estaba solo dirigido a los políticos, sino a la ciudadanía en general.



"La unidad alemana todavía nos desafía. Cuando han pasado 28 años sabemos que lo que llamamos unidad alemana es un proceso, un largo camino", agregó. "La unidad alemana no está acabada".



Sus palabras estuvieron en total consonancia con las pronunciadas por el presidente del país, Frank-Walter Steinmeier, una de las personalidades que acompañaron a la mandataria al Ayuntamiento Rojo de la capital alemana para firmar en el libro de oro de la ciudad.



"Lo más importante es que la sociedad converse entre sí. Tenemos que mirar hacia adelante y mantener a la sociedad unida", recalcó el jefe del Estado germano.



Con la célebre puerta de Brandeburgo como epicentro, Berlín acoge este año los festejos centrales de la reunificación, cuyo programa además de música incluye debates sobre la dictadura comunista en la extinta República Democrática Alemana (RDA) o sobre la amenaza que representa el extremismo de derecha en la Alemania unida.



Alemania celebra hoy 28 años de la reunificación del país. Exactamente 28 años fueron también los que el Muro de Berlín estuvo en pie. A pesar de que numerosos políticos se han referido en numerosas ocasiones a la unión del país como una historia de éxito, los informes oficiales todavía constatan una brecha, sobre todo de tinte económico, entre el este y el oeste.



Muchos alemanes de la extinta RDA se sienten a día de hoy los grandes perdedores de la reunificación, tal y como recordó en las últimas horas Bodo Ramelow, dirigente de la region oriental de Turingia.



"Los alemanes del este experimentaron a menudo heridas emocionales y tuvieron que justificarse por todo", apuntó el político del partido postcomunista La Izquierda.



Así, aunque el nivel de vida ha aumentado desde 1989 en los territorios que antes pertenecían al sector oriental, en ellos el desempleo se ceba todavía con la población, las pensiones son más bajas y los pueblos y ciudades se vacían de jóvenes que huyen al oeste en busca de perspectivas de futuro.



Esta situación explicaría que en estas zonas hayan encontrado una buena acogida los postulados populistas del partido ultraderechista y de tintes xenófobos Alternativa para Alemania (AfD). Esta formación, convertida en la segunda fuerza política en el este del país en las elecciones generales del año pasado, ha sabido sacar provecho de la decepción que sienten muchos ciudadanos del este.



El 3 de octubre de 1990 oficialmente la República Demócratica Alemana se adhirió a la República Federal de Alemania (RFA), acabando con la división territorial que las potencias vencedoras habían acordado tras la Segunda Guerra Mundial.



El Muro de Berlín comenzó a construirse el 13 de agosto de 1961, calificado por los dirigentes de la RDA como una "barrera de protección antifascista" de aproximadamente 155 kilómetros de largo. En los 28 años que estuvo en pie, el Muro se cobró la vida de unos 600 ciudadanos que intentaron traspasarlo.