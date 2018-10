Ministra alemana exige a Iglesia que abra al público sus archivos



03/10/2018 - 18:53:08

Berlín, (DPA) - La ministra alemana de Justicia, Katarina Barley, pidió a la Iglesia católica del país que garantice el acceso a todos sus documentos relevantes, tras conocerse hace días un estudio sobre numerosos casos de abuso sexual a menores cometidos en el seno de la institución.



"Por supuesto que espero que la Iglesia ponga a disposición (pública) sus archivos", dijo la política socialdemócrata en declaraciones que hoy publica el semanario "Die Zeit".



De acuerdo con el informe, encargado por la Conferencia Episcopal alemana y publicado días atrás, entre 1946 y 2014 se contabilizaron al menos 3.677 casos de abusos a menores que fueron cometidos por 1.670 religiosos.



El catedrático Harald Dressing, quien dirigió de forma independiente la elaboración del estudio, se quejó durante la presentación del documento ante la prensa de la escasa voluntad de la Iglesia por aclarar lo ocurrido.



En este sentido, Barley recordó que "el Estado de derecho no acepta archivos secretos". "Todos los documentos que forman parte de los archivos de la Iglesia pueden ser confiscados y estudiados por las autoridades policiales si se dan los requisitos legales", insistió.



Al ser preguntada si entendía que el encubrimiento sistemático de abusos a menores en la Iglesia se podría considerar crimen organizado, la ministra fue rotunda.



"No, no tiene nada que ver con el crimen organizado porque el propósito de la Iglesia no es abusar de niños. Sin embargo, el problema es que prima una mentalidad en la que se protege el bienestar de la organización en vez del bienestar de los niños", sentenció.



Los detractores del informe criticaron que no refleja la dimensión de los abusos sistemáticos debido a que los autores no tuvieron acceso a los documentos originales guardados en archivos eclesiásticos. Asimismo, denunciaron que faltan declaraciones de víctimas y que se destruyeron documentos antes de comenzar el estudio.



El estudio tampoco revela el nombre de ningún religioso que se vio envuelto en casos de abusos ni especifica cifras por obispado, sino que los datos se presentan de forma global.



Los casos de abusos sexuales en la Iglesia alemana se suman a los denunciados en otros países como Chile, Irlanda, Australia y Estados Unidos.