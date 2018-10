Defensor reporta seis nuevos casos de recluidos injustamente en Cochabamba



03/10/2018 - 18:32:21

Cochabamba, (ABI).- El representante regional del Defensor del Pueblo, Nelson Cox, informó el miércoles que los funcionarios de esa entidad descubrieron seis nuevos casos de privados de libertad recluidos de manera injusta en las cárceles del departamento central de Cochabamba.



"Hemos identificado seis nuevos casos (...), vamos a cursar los informes a nuestra oficina nacional", dijo a la ABI.



Explicó que los casos fueron descubiertos mediante un ciclo de visitas a los seis recintos penitenciarios regionales, que se realizó para determinar el por qué algunos reclusos no se beneficiaron con programas de descongestión judicial, además del indulto y la amnistía presidencial, vigentes en el último año.



Detalló que los casos involucran a una mujer de la cárcel San Sebastián, un recluso de El Abra, uno de la cárcel de San Pedro de Sacaba, uno del recinto penitenciario de San Sebastián Varones, uno de la cárcel de San Antonio y uno del reclusorio San Pablo de Quillacollo.



Dijo que uno de los casos más preocupantes está relacionado con una persona que tiene una enfermedad terminal y está recluido desde hace varios años.



"En otro caso no se está evaluando la condición de una persona con discapacidad que está en situación de presurización, lo cual no debería admitirse a través de un juez cautelar. Es el segundo caso de una persona en silla de ruedas en un recinto penitenciario", agregó.



El representante regional del Defensor del Pueblo recordó que esa entidad atendió otros cuatro casos de reclusiones injustas este año, que fueron resueltos para bien de los encausados con medidas sustitutivas o la liberación pura y simple.