Aduana Nacional recuerda que primer plazo para el perdonazo vence el 30 de noviembre



03/10/2018 - 18:31:33

La Paz, (ABI).- La gerente nacional Jurídico de la Aduana Nacional, María José Postigo, advirtió el miércoles que el primer plazo para el denominado "perdonazo tributario" vence el próximo 30 de noviembre, y las personas que paguen al contado sus deudas aduaneras hasta esa fecha, se beneficiarán con la reducción de 95% de multas.



"Quienes tengan deudas con la Aduana Nacional, si quieren acogerse hasta el 30 de noviembre de 2018 podrán pagar al contado sus impuestos, actualizaciones y no se pagará intereses, no pagaran deberes formales y tendrán una reducción de las sanciones de un 95%", dijo en rueda de prensa.



No obstante, señaló que quienes paguen sus deudas hasta el 28 de febrero de 2019 tendrán el mismo tratamiento, aunque solo se les perdonará 90% de sus multas.



También dijo que la norma establece que quienes soliciten un plan de pagos serán beneficiados con cero intereses y abonarán 20% de la multa.



Agregó que esa ley aplica a todos los controles que hace la Aduana Nacional, a las fiscalizaciones posteriores, a los procesos judiciales y administrativos que tengan los operadores de comercio, a los procesos en ejecución tributaria.



También a quienes tengan deudas por contrabando contravencional, deudas por la Ley 133, que se hayan acogido con sus vehículos, y a los que tengan deudas por defraudación aduanera.