Viceministro de Presupuesto califica de político paro convocado por cívicos de Tarija



03/10/2018 - 18:24:46

Tarija, (ABI).- El viceministro de Presupuesto y Contabilidad, Jaime Durán, calificó el miércoles de político al paro convocado para el 5 de octubre por el Comité Cívico de Tarija, en rechazo a una determinación del Gobierno nacional de que la Gobernación destine los recursos adicionales de ese departamento para proyectos concurrentes.



"Cuestionamos que se haya convocado a un paro político para el día viernes, sin haber agotado las instancias. Me parece que el haber convocado a un paro tiene un sentido que no corresponde a la realidad, es un paro que únicamente va perjudicar a la población tarijeña", dijo a la ABI.



Aseguró que no existen motivos para el paro anunciado, porque el Gobierno nacional no está confiscando los recursos adicionales del departamento, solo se estableció que estos deben destinarse a cubrir las contrapartes que debe pagar la Gobernación para proyectos concurrentes.



"Nos parece un despropósito que sin escucharnos se convoque a un paro que tiene connotaciones políticas. El paro está basado en la desinformación que funcionarios de la Gobernación están realizando a la población, nosotros demostramos enfáticamente que los recursos de Tarija, son de Tarija y se quedan en Tarija", agregó.