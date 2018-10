Fan Bingbing, actriz de X-Men: Days of Future Past, pagará millonaria multa por evasión fiscal

03/10/2018 - 17:00:43

Perú21.- Fan Bingbing, una de las actrices más famosas de China , ha sido multada con "cientos de millones de yuanes" por el delito de evasión fiscal, informaron hoy las autoridades tributarias de dicho país.



En ese sentido, ordenaron que la protagonista de "X-Men: Days of Future Past" y las compañías que ella representa paguen impuestos y penalizaciones por un total de US$130 millones.



"Fan Bingbing recibió la orden de pagar impuestos y multas por valor de cientos de millones de yuanes por evasión fiscal", señaló la agencia estatal Xinhua, citando a las autoridades chinas.



En julio pasado, el gobierno chino anunció la apertura de una inspección de posibles casos de evasión fiscal entre famosas estrellas del cine y la televisión de ese país, a raíz de que Fan fuera acusada públicamente de ocultar parte de sus ingresos.



Fan, de 36 años, es una de las actrices chinas de cine y televisión más exitosas del momento, e incluso ha dado el salto a Hollywood con su papel de la superheroína "Blink" en la película "X Men: Days of Future Past".



Tras ser acusada de falsificar facturas por un colega suyo en mayo pasado, Fan Bingbing, desapareció de sus redes sociales y no ha hecho ninguna aparición pública desde julio, por lo que se presume que podría estar detenida, pero esto aún no ha sido confirmado.