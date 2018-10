En la Organización Miss Venezuela cruzan los dedos para que todo salga bien



03/10/2018 - 16:55:32

Notitarde.- En la organización Miss Venezuela están cruzando los dedos, desde el comité de la belleza hasta el vigilante.



La razón, para que no salte ninguna liebre, ninguna demanda y se lleve a cabo la presentación de las candidatas este sábado 6 de octubre. Como es sabido la organización tuvo hace poco una demanda y por eso todo tuvo que ser frenado.



Ya limaron las asperezas con la miss que demandó y parece que sí, que ya está todo listo para que este sábado en pleno Sábado Sensacional se haga la presentación.

¡Todos se la juegan!



Nuestra fuente instalada en los pasillos del famoso “canal de la colina”; nos cuenta que les dijeron que se las tienen que jugar todas. Ya que hay muchos concursos hoy en día entre ellos el Miss Earth Venezuela y el Concurso By Osmel.



A toditos, desde el técnico, hasta el director de transmisión, sin contar a la afamada Fanny Ottati, como a Jesús de Alva y José Andrés Padrón.



Y es que en Venevisión no quieren errores, para que los estén criticando en redes sociales. Nos dijo nuestra fuente -Exclusiva de Notitarde- que no quieren errores de ningún tipo.



Tampoco peleas internas, egos subidos ni nada de eso, ¡todo! para preservar el golpeado nombre del Miss Venezuela.

Según la fuente, de esta presentación de las candidatas van a depender muchas cosas.



Temporada de la belleza



Ahora en cada concurso, inauguran reality shows, hablan las misses, recuerdan las metidas de pata de las concursantes. Y bueno en la organización Miss Venezuela también suben la temporada de la belleza.



Así que en Venevisión Plus, Portada’s, y redes sociales del canal de la “V” pondrán todo para subir en audiencia.



Como sabemos ya Osmel Sousa no está, ahora es el comité de la belleza, la cual tiene esta prueba de fuego. La sin par Nina Sicilia, la siempre reina y valenciana Jackeline Aguilera y la bella María Gabriela Isler.



El reto no es fácil pero tienen la experiencia para sacar el concurso adelante.



Es por ello que están rezando, a todo santo, virgen, y todo lo que haga milagro para que todo salga bien. La razón es que no quieren que el Miss Venezuela deje de ser el concurso más importante del país.



Y como nos dijo la fuente… ¡seguiremos informando!