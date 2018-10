Chris Hemsworth se siente asqueado con sus niveles de riqueza



03/10/2018 - 16:52:01

Quien.- Cuando se trata de hablar de las razones que le llevaron a probar suerte como actor, Chris Hemsworth no trata de negar lo evidente: que al margen de su deseo de expresarse a nivel artístico, la perspectiva de asegurar su futuro a nivel financiero en caso de que triunfara le resultaba muy atractiva: "No quería estar sin dinero como cuando era pequeño", reconoce.



Sin embargo, no resulta descabellado imaginar que los niveles de éxito que ha alcanzado le han sorprendido a sí mismo y le han colocado en una situación que jamás esperaba afrontar: la de contar con mucho más dinero del que necesitaría para cumplir su objetivo inicial de cuidar de sus seres queridos.



"Me asquea", afirma la estrella de Marvel acerca de la fortuna que ha amasado dando vida al personaje de Thor. "Recuerdo que cuando era más joven tuve que ahorrar para comprar una tabla de surf. Costaba 600 dólares y estuve ahorrando todo un año con ayuda de mi padre. Cuando por fin la tuve, ni siquiera quería salir a surfear con ella por miedo a que se dañara. Me enseño una lección muy importante sobre trabajar duro para conseguir algo y apreciarlo cuando lo consigues".





Una de sus principales preocupaciones es cómo afectará su riqueza a sus tres hijos: India y los gemelos Tristan y Sasha, fruto de su matrimonio con Elsa Pataky.



"No quiero que mis hijos se pierdan esa satisfacción", apunta en conversación con GQ Australia. "Elsa y yo hablamos a menudo de cómo podemos inculcarles ese mismo respeto y aprecio por las cosas. No quiero que se sientan unos privilegiados, en ningún sentido. El hecho de que tengamos dinero o de que sus padres sean famosos, y que de alguna manera se sientan especiales por ello, me da miedo porque nosotros crecimos sin nada de dinero".



La primera decisión que tomó la pareja en ese sentido fue abandonar el bullicio de Los Ángeles en favor de la tranquilidad de Byron Bay, en Australia, donde se encuentra su hogar en familia. La siguiente afectó principalmente a la carrera del actor, que es muy consciente de que su trayectoria en el cine podría haber sido muy distinta de no haberse casado y formado una familia antes de cumplir los 30.





"Hay un par de películas en las que podría haber volcado más energía, desde luego, pero me decía: "No, prefiero estar con mis hijos". No me arrepiento de ello, pero soy consciente de que así fue".