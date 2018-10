Revelan el oscuro y perturbador pasado del suegro de Cristiano Ronaldo



03/10/2018 - 16:50:21

Quien.- Aunque hasta ahora todo había sido miel sobre hojuelas en la relación amorosa entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, una nueva revelación del padre de la modelo pone en jaque a la familia soñada del futbolista.



De acuerdo con el portal Daily Mail, el suegro de Cristiano , Jorge Rodríguez de 69 años de edad pasó una década en prisión cumpliendo una condena en España por dos delitos de tráfico de cocaína.





En 2003 Jorge Rodríguez fue encarcelado y 10 años después fue puesto en libertad y posteriormente recibió dos sentencias, una de 11 años y otra de dos, no obstante, el también ex futbolista consiguió una licencia y no tuvo que pisar nuevamente la cárcel.



Después de cumplir con la condena mayor el hombre fue expulsado de España y se le negó que regresara al país. Desde ese momento Jorge vive en Argentina donde se encuentra enfermo al cuidado de un familiar, mientras que Georgina y su hermana mayor son quienes muy probablemente se encarguen de la parte económica.



Esta delicada información sale a la luz luego de que surgiera una nueva investigación en torno a la estrella del futbol, ya que se dice que Cristiano es señalado de una supuesta violación en Las Vegas, hace 9 años. Ante estas acusaciones el futbolista ha negado rotundamente dicha acción y por el momento se desconoce si habrá una acción legal en su contra.