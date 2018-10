Kanye West celebra que su papá venció el cáncer comiendo... ¿insectos?



03/10/2018 - 16:48:49

Quien.- El rapero Kanye West ha puesto de manifiesto en sus redes sociales que no todas sus ocurrencias y excentricidades tienen por qué acabar desembocando en una ola de indignación popular hacia su persona, en ese aluvión de críticas y reproches que, por ejemplo, provocaron los incendiarios mensajes que lanzó el pasado fin de semana en Twitter para subrayar su apoyo a las políticas proteccionistas de Donald Trump y , de forma más sorprendente, proponer que la enmienda constitucional que prohíbe expresamente la esclavitud fuera derogada.



Tanto es así, que el marido de Kim Kardashian ha echado ahora mano de su perfil de Instagram para celebrar con todos sus seguidores -y detractores- la feliz noticia que le ha dado su padre, Ray West, al "vencer" definitivamente al cáncer que le había sido diagnosticado tiempo atrás, para lo cual no ha tenido reparo alguno a la hora de comerse una bandeja de grillos junto a su querido progenitor y a la vista de todo su público.



"Mi padre y yo nos vamos a comer este plato de insectos para celebrar que ha vencido al cáncer", se dirige el artista a los internautas en la citada grabación, en la que ha dejado patente que su tradicional aversión a los invertebrados ha sido finalmente superada. "Se acabó el miedo", ha escrito en la descripción de la publicación refiriéndose tanto a su particular elección gastronómica como al estado de salud de Ray.





Hasta ahora, el controvertido intérprete había evitado hablar sobre la difícil batalla en la que lucgaba su padre para librarse de la enfermedad, pero fuentes cercanas tanto al artista como a su afamada esposa destacaban en su momento que, a diferencia de lo que ocurrió con la muerte de su madre Donda en 2007, al menos en esta ocasión Kanye había podido beneficiarse del apoyo emocional de una devota esposa y unos cariñosos hijos.



"El padre de Kanye está respondiendo bien al tratamiento y todo el mundo en la familia está muy esperanzado ante su evolución. Kanye es una persona a la que le incomoda hablar de estos temas, pero está claro que tener a Kim y a sus niños a su lado le está ayudando mucho a sobrellevar esta dura situación", explicaba un informante al portal de noticias E! News el pasado mes de agosto.