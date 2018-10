¿Y Ana? Enrique Iglesias es captado dando polémico beso a fan durante concierto



03/10/2018 - 16:47:43

Quien.- Enrique Iglesias es uno de los cantantes que siempre tratan de complacer a sus seguidores durante sus presentaciones, pues además de su música, el artista tiene la costumbre de besar y abrazar a sus incondicionales en pleno espectáculo.



Sin embargo, las imagines que ahora circulan por la red han dado mucho de qué hablar, pues el cantante aprovechó uno de sus conciertos en Ucrania para consentir con un beso más que apasionado a una de sus fanáticas.



En las escenas se ve a Enrique recibir un regalo de una mujer que esta junto a él en el escenario, posteriormente, ella lo abraza y le da un beso en la boca, pero en esta ocasión, a diferencia de otras, los labios del artista y de la fan estuvieron pegados por largo tiempo, desatando los comentarios a favor y en contra de esta acción.





A la pregunta directa del usuario @djaneudy sobre si a las mujeres les daría celos ser Anna Kournikova y ver las imágenes, las seguidoras de Enrique confesaron:



“A mí me daría celos”, “se entiende que es un cantante y que tiene su público, pero besarse así con una desconocida es mucho las enfermedades not cool”, “¿¿Celos?? No tanto como asco porque después viene y besa a los hijos y la mujer y las enfermedades por todos lados” y “Yo lo cuelgo por andar de generoso”, fueron algunas de las respuestas, aunque hubo otras que aplaudieron la amabilidad de Enrique y no ocultaron la envidia que les provocó la ucraniana.





Sin decir nada al respecto, Enrique continúa con su gira mundial en un tour de grandes éxitos.