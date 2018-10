Alejandro Sanz envió conmovedor mensaje sobre el 2 de octubre



03/10/2018 - 16:46:25

Quien.- Alejandro Sanz siempre ha estado muy conectado a México, prueba de ello no nada más fue su relación con la modelo mexicana Jaydy Michel con quien además tiene una hija, sino el constante apoyo que muestra hacia nuestro país. Por nombrar un ejemplo, podrían ser los recientes partidos del mundial donde el español apoyó a México, posteando la famosa frase: "Mex -I -can".



También es una realidad que el cantante adora a sus fans mexicanos, además de que quiso participar en dos temporadas del reality show, La Voz México en 2011 y 2016.





Por todo esto y más es que los fans mexicanos adoran al español y se ve que el amor es recíproco, pues ayer, 2 octubre, un día de luto para nuestro país, Sanz comentó al respecto y como siempre apoyó a los mexicanos. Alejando escribió en su cuenta de Twitter: "Hoy fué #2deOctubre. No es un día para olvidar. Es un día para que nadie olvide. Mi abrazo va a esos papás. Y mi grito para México, ¡VIVA MEXICO!".