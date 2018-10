Hallan un videojuego de aventuras oculto en el código de Google



03/10/2018 - 16:32:43

Actualidad.- Uno de los usuarios del portal Reddit compartió recientemente un hallazgo inesperado: en el código del sitio web google.com se encuentra oculto un videojuego de aventuras. Se desconoce desde cuándo se esconde este secreto en el buscador, pero no ha acaparado atención mediática hasta estos últimos días.



El minijuego consiste en completar el logo de Google buscando las letras que faltan. Para acceder a él, hay que escribir "text adventure" en google.com (solo funciona en la web en inglés) y tras la aparición de los resultados de búsqueda, pulsar F12 en Windows o CMD+ALT+I en Mac. Luego, a la derecha habrá que elegir "Consola" y teclear "yes" para empezar a jugar.



Antes de la pregunta de si queremos jugar aparece una advertencia que insta a no copiar ni pegar nada en esta consola, advirtiendo de posibles robos de datos de la cuenta.





Para jugar a la aventura y avanzar en la búsqueda de las letras del logo de Google es necesario introducir comandos sencillos que indiquen dirección, alguna herramienta o una acción, como "usar", "coger", "norte", "sur" o "oeste", "mapa", "ayuda", "inventario", entre otros.



Con cada paso, el juego advierte sobre los obstáculos y posibles direcciones. Los usuarios de Reddit señalan que se puede tardar hasta una hora y media en completar la tarea. Un internauta también señaló que las localizaciones del juego se parecen al campus de Google en Mountain View (California) y sostuvo que el autor del minijuego podría ser uno de los empleados que trabajaba ahí.