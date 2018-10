A la caza de un cuerpazo: Un felino entrado en carnes se pone delgadito y conquista corazones



03/10/2018 - 16:29:28

Actualidad.- A la caza de un cuerpazo no todos los humanos logran lo que consiguió este gato. Un usuario de Reddit ha compartido una imagen de la transformación milagrosa del felino, que evidencia cómo el animal dijo un tajante "adiós" a sus formas redondeadas, muy probablemente con la ayuda de sus dueños.



Las fotos del antes y el después del felino se han hecho tan populares entre los usuarios que prácticamente en un día la publicación ha obtenido más de 12.000 puntos.





"Hizo el camino desde "No puedo moverme, soy tan gordo" hasta "Voy a matar por un filete". Buena pérdida de peso. Es un gatito feliz… con hambre, pero feliz", sostiene el usuario jmw27403. "De gordinflón a fortachón", señaló SmilingKitsune.



Algunos usuarios sostuvieron que el felino sale espectacular en ambas fotos. Al fin y al cabo, las redondeces no lo hacen menos adorable y mimoso. "Lucía mejor antes", "Un gatito fabuloso en ambas [fotos]" y "Tan jodidamente chulo en ambas fotos" son algunos de los comentarios que alaban el aspecto físico del gato incluso antes del adelgazamiento.



También hubo quienes hicieron hincapié en lo doloroso y duro que puede ser el camino hacia un cuerpo más tonificado. "Primera imagen: "Me está poniendo a dieta". Segunda imagen: "…todavía no te miro".", resumió el usuario EatsRats los aparentes sentimientos del felino.