El revolucionario plan de Tim Berners-Lee, el creador de la web, para que tengamos más control de nuestros datos



03/10/2018 - 15:57:50

BBC.- El inventor de la web, Tim Berners-Lee, no está satisfecho con el rumbo que está tomando la internet. Por eso ha creado una tecnología con la que quiere revolucionar el mundo una vez más.



La idea es que los internautas recuperemos el control sobre nuestros datos y crear, de cierta manera, una nueva internet descentralizada.



Se trata de una plataforma a la que ha llamado Solid, un sistema que pone toda la información personal en un mismo espacio, de manera que la gente pueda decidir lo que comparte en cada servicio o en cada página (y tal vez evitar escándalos como el de Cambridge Analytica).



Cambridge Analytica, la empresa detrás del mayor escándalo de privacidad de Facebook, anuncia su cierre



El pionero de internet dijo que Solid es necesario porque la manera en la que diferentes servicios online gestionan los datos de sus usuarios no sirve a los intereses de la gente.



Solid ha sido configurado como un proyecto de código abierto en el que todo el mundo puede participar.



Además, Berners-Lee ha creado una compañía llamada Inrupt para construir la infraestructura básica que requiere Solid.



Pero, ¿cómo surgió la idea?

"Un motor de desigualdad"



"La web ha evolucionado hasta convertirse en un motor de desigualdad y división, influido por poderosas fuerzas que lo usan para establecer sus propias agendas", escribió Berners-Lee en un artículo que publicó en Medium.



5 algoritmos que ya están tomando decisiones sobre tu vida y que quizás tú no sabías

Cómo averiguar todo lo que Google sabe de ti



Solid servirá para restaurar el equilibrio en la web porque permitirá que la gente no pierda nunca el control de sus datos, declaró.



"La gente quiere aplicaciones que les ayuden a hacer lo que deseen y necesitan hacerlo sin que les espíen, usando apps que no tengan el motivo oculto de distraerles con sus propuestas para comprar esto o aquello".

"Contenedores" de datos



Berners-Lee espera poder romper los silos de datos de la red almacenándolos de manera segura en unos espacios llamados "pods" (contenedores) en los que la gente deposite información como su información de contacto, imágenes y video.



Los datos permanecerán siempre en esos "pods" y los servicios en línea deberán requerir el acceso a ellos, en lugar de esperar que esos datos se carguen en sus sitios y servidores directamente.



Los "pods" pueden entenderse como si fueran algo así como un USB o una página web personal. De acuerdo con Berners-Lee, los usuarios podrán decidir a quien dan acceso a ellos, en función a los tipos de datos que contengan.



La gente podría tener más de un contenedor de datos para diferentes propósitos, añadió.



"Con Solid tendrás un control mucho más personal sobre los datos; tú decides qué apps pueden acceder a ellos", dijo el informático.



Reunir los datos en un solo silo también facilitará que las aplicaciones los analicen y ofrezcan beneficios, señaló.



Berners-Lee espera que Solid logre que la web se parezca más a cómo se concibió cuando nació.



Sin embargo, ha recibido algunas críticas.



El periodista y comentador tecnológico Bryan Lunduke es escéptico sobre las posibilidades de Solid y dice que la tecnología "está siendo sobrevalorada".



"Solid hace una pequeña fracción de cosas como las que pueden hacer Dropbox o Nextcloud y es demasiado complejo. No tendrá éxito", declaró en Twitter.

Omitir publicación de Twitter número de @BryanLunduke



I think Solid / Inrupt is overblown and is being over-hyped.



It"s a website developed in Node.js that lets you store data.https://t.co/vSs7OFEnYw



It does a small fraction of what things like Dropbox or Nextcloud do, written in Javascript, and is overly complex. It will fail. https://t.co/7AvHgiORka

— The Lunduke Abides (@BryanLunduke) 30 de septiembre de 2018



Final de la publicación de Twitter número de @BryanLunduke



Y el investigador sobre identidad y privacidad Steve Wilson preguntó: "Incluso aunque la gente pudiera controlar todos sus datos personales, ¿qué hace Solid a nuestras espaldas con todos los datos que recaba sobre nosotros?"



"¿Sabemos qué proporción de datos personales se genera sin que lo sepa el la participación del individuo?"



Question @inrupt_inc: Even if people could control their Personal Data, what does #Solid do about all the data created about us behind our backs? Do we know what proportion of Personal Data is generated without the individual’s involvement?









Tim Berners-Lee ha tomado un periodo sabático en su trabajo en el MIT, el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, en EE.UU., y se retiró del World Wide Web Consortium -el W3C, un grupo internacional que genera recomendaciones y estándares que se usan en internet- para crear Solid.



A través de su empresa Inrup está buscando desarrolladores de aplicaciones y otros servicios en línea para adoptar Solid y comenzar a probarlo seriamente.



Todavía no se sabe si Solid será adoptado de manera generalizada, y podría tener que enfrentar algunos obstáculos.



Por ejemplo, el hecho de que para muchas compañías de internet los datos son su posesión más valiosa... y es posible que no quieran renunciar a ellos fácilmente.