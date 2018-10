Ministro pide a médicos no obstaculizar encuentros por la salud y la vida sino generar propuestas

03/10/2018 - 13:14:25

La Paz, (ABI).- El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, pidió el miércoles a los médicos que cuestionan la política nacional para mejorar el sistema público de salud a no obstaculizar el desarrollo de los encuentros departamentales "por la Salud y la Vida", sino generar propuestas para implementar el Seguro Universal de Salud gratuito desde el próximo año.



La autoridad se refirió al tema ante la presión de sindicatos de trabajadores de salud para suspender ese encuentro en Santa Cruz.



"Al no participar los médicos y al minimizar la participación de las organizaciones sociales, creemos que es una actitud equivocada, se están perdiendo un escenario importante para poder aportar", dijo a los periodistas.



El Encuentro por la Salud y la Vida debía realizarse el anterior fin de semana en Santa Cruz, pero fue reprogramado por razones logísticas, según Rocabado.



Según esa fuente, los encuentros que se realizaron en La Paz, Oruro, Pando y Potosí se realizaron de forma "exitosa".



Los encuentros departamentales comenzaron el 24 de septiembre y se extenderán hasta el 9 de octubre; el evento nacional será en Cochabamba entre el 13 y 14 de este mes con la participación de diferentes sectores de la población, instituciones y organizaciones de trabajadores en salud.