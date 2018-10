Pary: Radicales y conservadores de Chile intentan politizar el tema del mar en Bolivia



03/10/2018 - 13:12:46

La Paz, (ABI).- El canciller Diego Pary advirtió el miércoles que sectores radicales y conservadores de Chile intentan "politizar" el tema del mar en Bolivia, por lo que pidió a la población boliviana no dejarse engañar y mantener la unidad por la reivindicación marítima.



"No nos dejemos engañar por las voces que intentan transmitir los mismos mensajes que están intentando trasladar ciertos sectores radicales por parte de Chile, se intenta politizar el tema del mar, se intenta responsabilizar a ciertos actores y creo que eso no corresponde", dijo.



El diplomático boliviano, en una entrevista con la radio Patria Nueva, lamentó que algunos políticos bolivianos coincidan con esa estrategia, pese a que la población asumió el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con mucha altura y responsabilidad.



"Eso no es correcto, nuestro pueblo es consciente de aquello que se ha hecho y asume con mucha altura y responsabilidad este resultado y lo más importante es continuar unidos y mantener la fortaleza", manifestó.



Agregó que ahora debe primar el diálogo para solucionar los temas pendientes con Chile, tal como recomendó la CIJ, pese al fallo adverso para Bolivia.



Por otro lado, Pary confirmó que Bolivia enviará una nota a la Organización de Naciones Unidas para hacer notar las "contradicciones" encontradas en el fallo de la CIJ.